Prima pagină » Actualitate » Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă

Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă

03 sept. 2025, 18:36, Actualitate
Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă
sursa foto: volkswagen-newsroom.com

Miercuri, germanii de la Volkswagen au prezentat o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este așteptată să coste mai puțin de 25.000 de euro atunci când va apărea pe piață, în cursul anului următor, transmite Bloomberg.

Astfel, noua mașină a celor de la VW a fost denumită după unul din cele mai de success modele ale concernului. Mașina face parte din eforturile VW de a crea o mașină a poporuluielectrică prin care vrea să concureze cu ofertele low-cost ale producătorilor chinezi BYD Co și Zhejiang Geely Holding Group Co.

ID. Polo este destinat să facămobilitatea electrică accesibilă pentru mai mulţi oameni ca niciodată„, a informat VW într-un comunicat de presă, spunând și că va începe să utilizeze numele unor modele renumite pentru vehiculele electrice care anterior purtau eticheta ID.

Astfel, noul model de VW va fi dezvăluit oficial la salonul auto de la München. Producătorul auto se confruntă cu multe obstacole comerciale, o stagnare a pieței europene și scăderea vânzărilor în China.

În paralel, mărcile chineze știgă teren în Europa cu modele care au un preț competitiv precum hatchback-ul Dolphin Surf de la BYD, care are un preţ de pornire de circa 23.000 de euro în Germania. Polo este una dintre mașinile mici de succes pentru Volkswagen, care a vândut peste 20 de milioane de unități din acest model, de la lansarea din anul 1975.

Autorul recomandă:

Avertisment pentru cei care vor să cumpere o mașină second-hand. Metoda folosită de escroci pentru a păcăli clienții

Adio, mașini pe benzină și motorină?! Ce arată noile reglementări ale UE pentru închirierea vehiculelor

Citește și

ACTUALITATE Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural
19:46
Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural
ACTUALITATE Copilă de 7 ani, strivită de un dulap, în județul Mureș. Cum s-a întâmplat TRAGEDIA
19:20
Copilă de 7 ani, strivită de un dulap, în județul Mureș. Cum s-a întâmplat TRAGEDIA
ACTUALITATE Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?”
18:55
Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?”
EXCLUSIV 🚨 Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
18:12
🚨 Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
VIDEO PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
18:04
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
ACTUALITATE Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
18:03
Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Tragedie în lumea sportului! Fostul căpitan al naționalei a murit după ce a sărit în apă de pe un pod
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
EXTERNE Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor”
19:53
Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor”
EXTERNE Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani”
19:39
Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani”
DIVERTISMENT Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere
19:00
Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere
EXTERNE Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă
18:40
Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă
SPORT Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
17:56
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
EXTERNE Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
17:54
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”