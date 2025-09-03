Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă

Miercuri, germanii de la Volkswagen au prezentat o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este așteptată să coste mai puțin de 25.000 de euro atunci când va apărea pe piață, în cursul anului următor, transmite Bloomberg.

Astfel, noua mașină a celor de la VW a fost denumită după unul din cele mai de success modele ale concernului. Mașina face parte din eforturile VW de a crea o „mașină a poporului” electrică prin care vrea să concureze cu ofertele low-cost ale producătorilor chinezi BYD Co și Zhejiang Geely Holding Group Co.

ID. Polo este destinat să facă „mobilitatea electrică accesibilă pentru mai mulţi oameni ca niciodată„, a informat VW într-un comunicat de presă, spunând și că va începe să utilizeze numele unor modele renumite pentru vehiculele electrice care anterior purtau eticheta ID.

Astfel, noul model de VW va fi dezvăluit oficial la salonul auto de la München. Producătorul auto se confruntă cu multe obstacole comerciale, o stagnare a pieței europene și scăderea vânzărilor în China.

În paralel, mărcile chineze câștigă teren în Europa cu modele care au un preț competitiv precum hatchback-ul Dolphin Surf de la BYD, care are un preţ de pornire de circa 23.000 de euro în Germania. Polo este una dintre mașinile mici de succes pentru Volkswagen, care a vândut peste 20 de milioane de unități din acest model, de la lansarea din anul 1975.

