Vremea de vineri, 7 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade

Cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi mai ales în sudul ţării. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 7 noiembrie.

La noapte, va fi nebulozitate persistentã în regiunile extracarpatice, iar ploi în general slabe cantitativ, se vor semnala temporar în Oltenia, Muntenia şi local în Dobrogea. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu unele înnorãri şi condiţii ca trecãtor sã plouã slab în sudul Banatului precum şi în sudul şi sud-estul Transilvaniei, conform INMH

În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, la altitudini mai mari de 1800 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între 1 şi 11 grade. Pe alocuri va fi ceaţă.