27 ian. 2026, 13:49, Actualitate
Vremea la extreme: de la aproape 49 de grade Celsius la ger năprasnic cu temperaturi de -45 de grade

Dacă în unele state din America este un ger năprasnic și se înregistrează temperaturi negative de -45 de grade Celsius, în altă parte pe glob lumea se topește sub o arșiță teribilă. Valul de căldură extremă tinde să bată toate recordurile de până acum.

De altfel, într-o anumită regiune s-au și înregistrat temperaturi cum n-au mai fost niciodată în istoria măsurătorilor.

Populația, evacuată cu forța

Sunt orașe întregi în Australia care aproape că nu mai fac față temperaturilor mari. Autorităţile de acolo le cer oamenilor să dea dovadă de precauţie maximă și îi sfătuiesc să nu iasă din case în miezul zilei. În unele zone s-au demarat evacuări ale populației, fiind raportate cazuri în care oamenii au fost mutați cu forța, din cauza refuzului de a pleca.

Potrivit news.com.au, prognozele meteo cele mai recente anunță că valorile termice extreme vor mai dura câteva zile.

Oamenii sunt sfătuiți să nu stea la Soare și să se hidrateze cât pot de mult.

Marți, 27 ianuarie, în statul statul australian Victoria, situat în sud-estul ţării, a fost doborât recordul istoric de temperatură, în contextul unui val de căldură abătut asupra regiunii.

Astfel, termometrele au indicat în micul oraş Walpeup, aflat la 400 de kilometri nord-vest de Melbourne, şi în Hopetoun, localitate vecină cu Walpeup, temperaturi de 48,9 grade Celsius, potrivit Biroului de Meteorologie (BoM) din Australia. Recordul anterior data din 2009, când în Hopetoun, Victoria, au fost 48,8 grade.

Acesta este cel mai sever val de căldură din ultimii 17 ani, care a adus temperaturi constante de peste 40 de grade Celsius.

De exemplu, pe aeroportul din Melbourne s-a înregistrat o temperatură maximă de 44,1 grade, în după-amiaza zilei de marți.

Risc de producere a incendiilor de vegetație

Agenția DPA informează regiuni extinse din Australia se confruntă cu o căldură extremă, cu temperaturi care se apropie de pragul de 50 de grade Celsius. Iar incendiile de vegetație declanșate au dus la evacuări ale populației din sud-estul țării.

Statele South Australia, Victoria, New South Wales și Queensland sunt deosebit de afectate. Focare scăpate de sub control s-au răspândit în zona Otway Ranges, la sud-vest de Melbourne, unde mai bine de 1100 de locuitori au fost sfătuiți să se refugieze în alte zone, considerate ceva mai sigure.

Multe ziare și televiziuni din Australia se referă la acest fenomen ca fiind unul dintre cele mai caniculare episoade meteorologice din ultimii ani și au fost emise avertizări privind potențiale pericole pentru populație și serviciile de urgență.

