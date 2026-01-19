Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather

Primăvara lui 2026 începe cu surprize neașteptate din partea vremii. Datele culese de meteorologii Accuweather confirmă un scenariu de care ne temeam – iarna refuză să părăsească definitiv România. Sau cel puțin sudul țării.

Potrivit prognozelor publicate de Accuweather, ninsorile nu vor ocoli nici Bucureștiul.

Martie cu lapoviță și temperaturi negative în Capitală

Vom avea partea de lapoviță și ninsoare, inclusiv în luna aprilie.

Conform prognozei pentru luna martie 2026, Bucureștiul va traversa mai multe episoade de vreme rece, de parcă n-ar fi primăvară. După cum se vede și din poza de mai jos, zilele de 2 și 3 martie vor aduce precipitații mixte de ploaie și ninsoare, iar temperaturile maxime vor fi de 6-8 grade Celsius, cu minime apropiate de pragul înghețului.

Un nou episod de iarnă este așteptat pe 8 martie, când meteorologii indică, din nou, lapoviță și ninsoare. Temperaturile nocturne vor coborî până la -2 grade Celsius. Seria de vreme neprietenoasăp continuă și în zilele de 15 și 16 martie, când sunt prognozate ninsori ușoare, însoțite de minime de -3 grade.

Abia după a doua jumătate a lunii martie vremea va începe să se stabilizeze. Pe timpul nopților, temperaturile ar putea crește până la 15-16 grade Celsius, spre finalul lui martie.

Ninge și în aprilie

Surpriza cea mai mare ne este adusă de prognoza pentru luna aprilie 2026. Deși asociată, în mod tradițional, cu temperaturi blânde și zile însorite, începutul lunii ar putea aduce un episod neașteptat de iarnă târzie în București.

Astfel, în prognoza celor de la Accuweather, ziua de 5 aprilie apare cu lapoviță și ninsoare, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 13 grade Celsius.

După acest episod de iarnă târzie, vremea se pare că va intra pe un făgaș normal pentru luna aprilie. Temperaturile vor crește până la valori apropiate de mediile multianuale.

Bucureștiul nu este un caz izolat. Meteorologii avertizează că și alte orașe din sudul României ar putea fi „lovite” de episoade similare de lapoviță și ninsoare. În special primele două săptămâni din martie și începutul de aprilie vor fi problematice.

Astfel de manifestări ale vremii sunt rezultatul maselor de aer rece care pot coborî brusc din nordul continentului, chiar și după ce iarna calendaristică a trecut.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

