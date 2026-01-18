Alertă de ger extrem la Moscova: temperaturile scad la -36°C și doboară recorduri istorice

Moscova se confruntă cu un val de înghețuri anormale, temperatura va scădea până la -36 °C.
Frigul extrem va sosi începând de joi. Regiunile Komi și Perm vor fi primele afectate, apoi înghețurile vor ajunge în Volga și în Rusia Centrală, inclusiv la Moscova.
Meteorologii avertizează că temperatura în regiunile Rusiei va fi cu 10-15 grade sub norma climatică. Aceasta este una dintre cele mai reci perioade din ultimii ani.
În ultimele zile au fost înregistrate și acumulări de zăpadă istorice, în unele zone au ajuns până la patru metri, iar în altele au depășit înălțimea aceasta.
Parterele blocurilor de apartamente, dar și ale caselor private au fost îngropate la propriu de zăpadă
După ninsorile abundente, lângă blocuri s-au format derdelușuri care ajung până la etajele 6-7 ale imobilelor.
