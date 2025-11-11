Prima pagină » Actualitate » Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați

Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 09:47, Actualitate
Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați

Momente de panică, noaptea trecută, pe Aeroportul Băneasa din București. Un avion al companiei Wizz Air, care tocmai aterizase de la Barcelona, a avut un început de incendiu în zona cabinei de pilotaj, chiar în timp ce era conectat la sistemul de alimentare electrică de la sol.

EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 01:18, imediat după sosirea aeronavei. În acel moment, majoritatea celor 225 de pasageri coborâseră deja din avion. Reprezentanții aeroportului spun că o flacără a apărut sub cabina aeronavei în momentul în care personalul tehnic al companiei a conectat grupul de alimentare electric.

Echipajul aflat la fața locului a reacționat imediat. Tehnicienii au deconectat cablurile și au îndepărtat echipamentul pentru a evita orice risc de incendiu. În zonă se afla și un echipaj de pompieri al aeroportului, pregătit să intervină, însă flacăra s-a stins rapid, iar intervenția acestora nu a mai fost necesară.

Pentru siguranță, comandatul aeronavei a activat ieșirea de urgență pe tobogan, însă nimeni nu a fost nevoit să o folosească. Activitatea pe Aeroportul Băneasa a continuat normal după finalizarea verificărilor, iar compania Wizz Air urmează să comunice concluziile tehnice oficiale în perioada următoare.

În urmă cu două săptămâni, un alt incident aviatic a avut loc pe Aeroportul Băneasa, atunci când un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare, după ce roata din față s-a rupt și aeronava a ieșit de pe pistă.

Sursa foto: Profimedia

