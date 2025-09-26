Zeci de infractori români din Regatul Unit, deportați. Au fost expulzați sub escortă, dar cu o sumă frumușică de bani pe card / Operațiune de amploare a guvernului britanic

Zeci de români care au venit legal în Marea Britanie au fost scoși din țară, după ce au comis mai multe infracțiuni grave. Potrivit informațiilor existente, vorbim despre 47 de persoane, bărbați și femei, care au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, fiind condamnate la pedepse cu închisoarea.

Postul ITV News a primit acces la zborul care a transportat infractorii din Regatul Unit în țara noastră – o premieră pentru jurnaliștii britanici – care au dezvăluit că una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat.

„De ce trebuie să fiu deportat?”, a strigat el. „Am greșit, am plătit pentru asta!”, potrivit ITV Newz.

Infractorii români, întâmpinați cu căldură în România. Jurnaliștii Britanici, uimiți că nu i-a așteptat poliția

Potrivit ITV News, zborurile de deportare decolează de mai multe ori pe săptămână din Marea Britanie. Anul trecut, peste 5.000 de infractori străini au fost expulzați, o creștere față de anul precedent.

Ajunși înapoi în țară, cetățenii români – despre care ITV News spune că sunt „unii dintre cei mai periculoși indivizi ai societății”, nu au fost reținuți de către autorități, ci au fost întâmpinați de cei dragi la sosire, în timp ce „factura va fi suportată de contribuabilul britanic.”

Deportatea infractorilor străini, un scop pentru guvernului britanic

După ce și-au ispășit pedepsele sau o parte din ele, în închisorile din Regatul Unit, românii au fost transferați într-un centru de detenție pentru a fi expulzați.

Acest demers reprezintă o prioritate pentru guvernul de la Londra, miza fiind eliberarea închisorilor supraaglomerate, unde se află aproximativ 10.000 de infractori străini.

La bordul avionului, celor expulzați li s-au înmânat carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), încurajând și sprijinind relocarea lor în România.

„O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic”

Shabana Mahmood, ministrul de Interne al Marii Britanii, a declarat că acordarea cardurilor încărcate cu 2.000 de lire sterline „nu dă bine”, însă „o expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic.”

„De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca oamenii să renunțe la încercările de a rămâne în țara noastră, să se îmbarce într-un zbor și să plece. Voi crește aceste numere și sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare”, a adăugat ministrul de Interne.

