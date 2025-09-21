Statistică impresionantă a Poliției Române în ultima săptămână. Aceștia au anunțat că au depistat 607 persoane, 34 de autovehicule și 51 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen. Această statistică vizează perioada 12 – 18 septembrie.

Sute de persoane semnalate în SIS, identificate pe teritoriul României

Dintre acestea, 16 persoane erau urmărite prin mandate europene de arestare, 65 aveau refuzul intrării sau șederii în spațiul Schengen, 189 erau căutate pentru participarea la proceduri judiciare, iar 10 erau dispărute.

Totodată, au fost ridicate 29 de documente și 31 de autovehicule căutate de parteneri străini, transmite Mediafax.

Și autoritățile din statele membre Schengen au identificat 149 de persoane căutate de autoritățile române

Dintre acestea, 29 erau urmărite prin mandate europene de arestare, 19 aveau refuzul intrării sau șederii, 28 erau căutate pentru proceduri judiciare, iar 12 erau semnalate dispărute. De asemenea, au fost descoperite 22 de documente și 3 autovehicule.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: