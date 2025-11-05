Percheziții de amploare au loc miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara, Timișoara. Cele 23 de percheziții visează un dosar privind săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

Potrivit surselor Gândul un om de afaceri de la Vaslui ar fi încercat sa scape de sancțiunile primite de la DSV și să vândă în continuare pui cu salmonella. Surse judiciare DNA au precizat că audierile vor avea loc la Iași.

