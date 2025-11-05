A început Urzeala Tronurilor la Primăria Capitalei. Coaliția de guvernare și-a desemnat 3 bărbați să se lupte între ei, în timp ce Opoziția se unește în spatele unei femei. Primele previziuni ale sociologilor: „Va fi un val împotriva partidelor mari”/ „Va fi o confruntare între PNL și USR”

„Vine iarna.” Citatul celebru din seria Game of Thrones le-a dat mereu bucureștenilor fiori reci, precum caloriferele, în ultimii 5 ani. Însă lupta s-a încins pe fotoliul lăsat vacant de președintele Nicușor Dan. Pare că laitmotivul austerității bugetare – invocată de premierul Ilie Bolojan în timpul mandatului său – a fost dat uitării, focusul principal fiind acum pe alegerile din 7 decembrie. Se discută deja primele scenarii. Sociologul Vladimir Ionaș și politologul Cristian Pîrvulescu au făcut pentru GÂNDUL analiza tabloului electoral în cursa pentru Primăria Capitalei.

Mizele alegerilor la Capitală

Primarul Capitalei este al doilea cel mai votat om din România, după președintele țării;

Primăria Generală este o rampă pentru Cotroceni. Doi primari au ajuns președinți în ultimii 20 de ani;

Noul primar va putea decide repartizarea impozitelor locale colectate de la bucureșteni la sectoare, în baza referendumului organizat anul trecut de Nicușor Dan;

Primarul General poate deveni următorul lider al partidului care l-a susținut în alegeri.

Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.

Întrebările Gândul:

Cu ce șanse pleacă fiecare candidat?

Cum s-a schimbat electoratul după trauma anulării alegerilor?

Pe cine favorizează „grăbirea” alegerilor? Și pe cine încurcă?

Vor taxa alegătorii partidele din coaliție pentru măsurile de austeritate?

„Doamna Alexandrescu se bucură de acest val împotriva partidelor mari, împotriva partidelor mainstream”

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat care sunt cei doi candidați care pleacă cu prima șansă în cursa pentru Primăria Capitalei, dar și care sunt atuurile și avantajele lor în raport cu electoratul bucureștean.

„La cum arată datele acum – în momentul în care avem o listă, să spunem definitivă, cu candidații care au și o șansă importantă în a câștiga aceste alegeri – există doi candidați care pleacă cu prima șansă, domnul Ciucu de la Sectorul 6 și domnul Băluță de la Sectorul 4, ambii având un atu – și anume evoluția lor în funcțiile de primar de sector – lucru care le aduce un avantaj din perspectiva a ceea ce pot prezenta publicului. Mă refer aici la ceva palpabil, lucrurile pe care le-au realizat deja în calitate de primari în sectoarele pe care le administrează.

Sociologul Vladimir Ionaș face analiza candidaților pentru Primăria Capitalei

„Se va decide votul în funcție de simpatia sau antipatia față de un om”

Îl avem pe domnul Drulă care se bazează – și lucrul acesta se vede și din modul în care comunică domnul Drulă și ceilalți reprezentanți ai partidului – pe o simpatie față de partidul pe care îl reprezintă, de USR. Interesul său în această campania electorală este să se discute mai mult politic, cu dezbateri între partide, decât să se discute despre administrație, așa cum ar prefera ceilalți doi. Și o avem pe doamna Alexandrescu care se bucură de acest val împotriva partidelor mari, împotriva partidelor mainstream, cele care sunt cunoscute publicului de foarte mulți ani.”

Bucureștenii votează doar primarul, nu și consilierii

„Dezavantajul, din punctul meu de vedere, al domnului Drulă și al doamnei Alexandrescu, este că în momentul acesta bucureștenii vor vota doar primarul, nu și Consiliul General. Deci nu vorbim și despre un vot politic, ci mai degrabă se va decide votul în funcție de simpatia sau antipatia față de un om, de o persoană. În general, în toată țara, atunci când se votează primarul, oamenii se uită mai degrabă la om decât la partidul pe care acel om îl reprezintă”, a precizat sociologul.

„Nivelul de așteptare de la guvern și președinte era foarte ridicat în momentul în care Nicușor a câștigat alegerile”

Sociologul Ionaș recunoaște că alegerile pentru funcția de primar nu pot fi acaparate de ideea progresism vs. conservatorism, naționalism vs. suveranism etc, explicând faptul că oamenii au un anumit tip de așteptări de la primar și un cu un tot alt tip de așteptări de la parlament și de la președintele României.

„Primarul reprezintă acea instituție care este extrem de apropiată de interesele imediate ale cetățeanului. Și atunci oamenii votează, având la bază niște obiective mult mai pragmatice, care țin de interesul imediat al lor, de cum vor arăta străzile, clădirile, parcurile, spațiile verzi și așa mai departe. Nu cred că va putea fi folosită această temă.

Dezamăgirea este principalul sentiment

În schimb, nivelul de așteptare de la coaliția de guvernare și de la președinte era foarte, foarte ridicat în momentul în care președintele Nicușor Dan a câștigat alegerile și ulterior această coaliție a dat guvernul. Și până în acest moment pare că, pentru o bună parte a societății, care avea acest nivel de așteptare, dezamăgirea este principalul sentiment pe care îl are vizavi de ceea ce s-a întâmplat. Și atunci riscul, în momentul în care vrei să duci discuțiile din campania electorală pe teme politice, este să creezi o antipatie în rândul electoratului care nu ți se datorează, ci mai degrabă vine ca urmare a asocierii cu coaliția de guvernare.”

Împreună la guvernare, în război la primărie

Sociologul consideră că strategia USR de a grăbi data alegerilor – pe ideea calculului că președintele, prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, se bucură de o anumită simpatie în București – nu este una care să stea în picioare.

Vladimir Ionaș concluzionează însă că, la ora actuală, reprezentanții tuturor partidelor din coaliția de guvernare sunt dezavantajați, ținând cont de dezamăgirea electoralului care avea alte așteptări la începutul mandatului lui Nicușor Dan și a Guvernului Bolojan.

„Este dezavantajată guvernarea și din punctul meu de vedere este dezavantajată România, pentru că rezultatele coaliției de guvernare în perioada următoare vor fi puse pe hold, tocmai din cauza luptelor politice care vor apărea ca urmare a acestei campanii electorale.

Cei care au împins foarte mult pentru organizarea alegerilor, cei de la USR, au crezut sau conform calculelor lor, ei erau principalii beneficiari ai organizării alegerilor acum, pentru că încă se bucură Nicușor Dan de o anumită simpatie în București și sperau să se transfere. Din punctul meu de vedere, nu este valabilă această această strategie, acest calcul, dar vom vedea cum vor arăta alegerile”, a conchis sociologul Vladimir Ionaș.

„Bucureștiul nu votează cu extrema dreaptă, este mai propice partidelor tradiționale”

La rând său, politologul Cristian Pîrvulescu susține că, ceea ce face diferența în alegerile pentru Primăria Capilalei este faptul că electoratul bucureștean este cu totul și cu totul particular, ceea ce poate aduce o situație imprevizibilă la urmele de vot.

„Și spunând asta – înțelegeți și de ce AUR, spre exemplu, nu încearcă să impună un candidat propriu, pentru că riscul de a se compromite într-o asemenea confruntare foarte mare. Bucureștiul nu votează cu extrema dreaptă. În orice caz, nu în aceeași proporție cum se întâmplă în alte zone din țară, pentru că, mă rog, exist de fapt, în votul pentru AUR o importantă componentă socio- economică.

Bucureștiul este totuși cel mai bogat oraș din țară, cu o medie peste media europeană. O medie de de prosperitate. Cu siguranță că prind ideile extermiste, dar nu în aceeași proporție. Și asta face ca peisajul electoral pentru alegerile parțiale pentru primăria din București să fie diferit de cel dinainte. Este mult mai propice partidelor, să le zicem, tradiționale.”

„În final, va fi o confruntare între PNL și USR”

Decanul Facultății de Științe Politice de la SNSPA susține că poziția președintelui Niculor Dan cu privire la candidatura lui Cătălin Drulă îl transformă pe cel din urmă într-un candidat cu șanse, dar aduce și un semnal important care va da peste cap calculele electorale ale actorilor politici intrați în cursa pentru Primăria București.

„Dar m-ați întrebat care este candidatul cu cele mai mari șase și poziția președintelui Dan – fost primar, ales confortabil la al doilea mandat anul trecut, în favoarea lui Cătălin Drulă, îl transformă pe acesta într-un candidat redutabil. Pentru că nu este vorba doar despre candidatura sa și nici despre USR. Este vorba despre mesajul implicit al președintelui, și anume că vrea să-și construiască un partid prezidențial, vrea să aibă un sprijin puternic și întreaga sa strategie se va baza pe București.

Și dacă președintele, care este circumspect – este jucător, dar nu este vorbăreț – a făcut acest gest și a participat la lansarea lui Drulă, înseamnă că, după o chibzuință tipică, a considerat că este important – pentru a-și putea conserva influența, să aibă în spatele său unui actor politic important. Și cred că asta este deja și nu se întâmpla înainte de lansarea de duminică, un semnal important care va afecta alegerile.

Nu cred, pe de altă parte, că PSD – care este favoritul sondajelor, dar ele măsoară realitatea existentă și nu viitoare – și nu se pot face predicții pe baza lor – are un avantaj competitiv important, deoarece nu are un electorat foarte clar definit și o susținere relativă în București. Primul partid bucureștean este USR și vor încerca să demonstreze lucrul ăsta. Așa că, în ceea ce privește șansele, cred că în acest moment este greu să facem departajări și că USR, PSD și PNL au șanse serioase, dar că în final va fi o confruntare între PNL și USR”, a conchis politologul Cristian Pîrvulescu.

63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan

63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar 68% dintre ei nu sunt mulțumiți de cum arată Bucureștiul. Datele rezultă dintr-un sondaj de opinie dat astăzi publicității de Avangarde.

62% din bucureștenii chestionați spun că vor să se facă alegeri cât mai rapid și dezvăluie că au deja un preferat, iar 43% anunță că sigur își vor exercita dreptul de vot în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie.

Daniel Băluță (PSD) este cotat cel mai bine în sondaje

În privința preferințelor electorale, sondajul Avangarde îl plasează pe primul loc pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) cotat cu 25% din intențiile de vot iar pe locul 2 pe Ciprian Ciucu (PNL, primar sector 6) cu 23%.

Cătălin Drulă (USR) ar fi pe locul 3 al preferințelor electoratului cu doar 18% iar pe locul 4 – Anca Alexandrescu, independent – cu 16%.

Cristian Popescu Piedone (PNRR) este cotat cu doar 8% intenție de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Capitală, iar Vlad Gheorghe (DREPT) ar obține 4%, Ana Ciceală (SENS)- 3% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) -2%.

