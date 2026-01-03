Prima pagină » Actualitate » Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei

Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei

Zelenski susține necesitatea unei prezențe militare franceze și britanice în contextul garanțiilor de securitate ale Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei ar trebui să includă obligatoriu și prezența militară a țărilor de la conducerea Coaliției pentru Voință.

În cadrul unei declarații de presă la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că garanțiile de securitate ale Ucrainei – parte a eventualului acord de pace pentru încheierea Invaziei din Ucraina – ar trebui să includă obligatoriu prezența militară a Franței și a Marii Britanii, țări aflate la conducerea Coaliției pentru Voință.

Zelenski declară că implicarea militară a Franței și a Marii Britanii este esențială în garanțiile de securitate ale Ucrainei

„Marea Britanie și Franța sunt președinții (n.r. – Coaliției pentru Voință). Prezența lor militară este obligatorie”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

El a precizat că unele dintre statele membre ale coaliției ar putea să se abțină de la trimiterea de trupe în Ucraina.

Președintele Ucrainean a precizat și că decizia de a oferi protecție militară a Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace depinde și de parlamentul fiecărei țări din Coaliția pentru Voință.

„Există o dimensiune parlamentară, deoarece chiar dacă un lider este pregătit să ia anumite decizii, să ajute Ucraina, chiar dacă armata este pregătită să fie prezentă în Ucraina, sprijinul parlamentar este în continuare necesar în conformitate cu constituțiile multor țări europene. Nu putem fi responsabili pentru parlamentele altor țări”, a declarat Zelenski.

Zelenski a precizat că numărul final al țărilor care ar putea trimite trupe în Ucraina va fi cert numai după începerea procesului de ratificare al acordului privind garanțiile de securitate.

Liderul de la Kiev a reiterat că nu există încă o variantă finală a acordului cu privire la garanțiile se securitate, și că au mai rămas chestiuni care trebuie supuse unui acord.

„Fără îndoială, prezența (n.r –militară) este importantă pentru noi. Și, fără îndoială, nu toată lumea este pregătită pentru asta… Dar prezența este unul dintre factorii importanți, iar chiar și existența Coaliției pentru Voință depinde de faptul dacă aceștia sunt pregătiți să-și intensifice prezența”, a declarat Zelenski.

Cele mai noi