Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat, pe 10 septembrie, că Uniunea Europeană trebuie să răspundă apelului statelor baltice de a construi „un zid de drone”, ca strategie de apărare împotriva Rusiei. Cât de fezabil este acest proiect?

„Nu este vorba de o ambiție abstractă, ci de fundamentul unei apărări credibile”, declara Ursula Von Der Leyen pe 10 septembrie.

Între timp, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat săptămâna trecută că intenționează să convoace miniștrii apărării din UE pentru discuții privind crearea unui „zid de drone” de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez, potrivit Euronews.

Părți ale tehnologiei zidului de drone sunt deja implementate

Atât Von Der Leyen, cât și Kubilius se referă la „Zidul de drone baltic”, care reprezintă un efort de cooperare între Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania pentru a consolida frontiera estică a UE și a NATO.

Ce se știe despre proiectul „Zidul de drone”?

La baza proiectului „zidului de drone” se află un „sistem de apărare împotriva dronelor cu mai multe straturi” numit Eirshield, o platformă anti-drone dezvoltată printr-un parteneriat între estonienii de la DefSecIntel și compania letonă Origin Robotics.

„Acesta utilizează radare, camere, detectoare de frecvențe radio, direcția dronei și nivelul său de amenințare pentru a decide dacă semnalul unei drone ostile trebuie bruiat sau blocat, sau dacă aceasta trebuie lovită cu o altă dronă”, explică Jaanus Tamm, directorul executiv al companiei DefSecIntel Solutions.

Eirshield este proiectat să funcționeze pe ținte, „fără pilot, cu viteză mare”

La rândul său, Agris Kipurs, cofondator și CEO al Origin Robots, a declarat că sistemul este „complet automat”, făcând posibilă lovirea cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), astfel încât „nu este necesar zborul”, ceea ce înseamnă că totul, de la detectarea dronelor până la interceptare, este automatizat, se mai arată în analiza Euronews.

Eirshield este proiectat să funcționeze pe ținte, „fără pilot, cu viteză mare”, care transportă focoase nucleare și pot zbura cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră, susține Agris Kipurs. Sistemul va avea, de asemenea, unele părți portabile, a adăugat el.

Sistemul poate fi echipat cu mai multe tipuri de drone, inclusiv unele deja dezvoltate de DefSecIntel, ceea ce, potrivit lui Tamm, este esențial pentru a răspunde capacităților diferitelor tipuri de drone.

Costul pe utilizare al sistemului Eirshield este de „zeci de mii” de euro, a spus Kipurs, comparativ cu „câteva milioane” pe care le utilizează sistemele convenționale mai vechi de atac aerian.