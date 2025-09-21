Prima pagină » Actualitate » Zid de drone pentru apărarea flancului estic. Nu e un titlu de carte SF, ci parte din strategia UE pentru lupta cu Rusia

Zid de drone pentru apărarea flancului estic. Nu e un titlu de carte SF, ci parte din strategia UE pentru lupta cu Rusia

21 sept. 2025, 14:54, Actualitate
Zid de drone pentru apărarea flancului estic. Nu e un titlu de carte SF, ci parte din strategia UE pentru lupta cu Rusia
Galerie Foto 5
Foto: Caracter ilustrativ, Profimedia

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat, pe 10 septembrie, că Uniunea Europeană trebuie să răspundă apelului statelor baltice de a construi „un zid de drone”, ca strategie de apărare împotriva Rusiei. Cât de fezabil este acest proiect?

„Nu este vorba de o ambiție abstractă, ci de fundamentul unei apărări credibile”, declara Ursula Von Der Leyen pe 10 septembrie.

Între timp, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat săptămâna trecută că intenționează să convoace miniștrii apărării din UE pentru discuții privind crearea unui „zid de drone” de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez, potrivit Euronews.

Părți ale tehnologiei zidului de drone sunt deja implementate

Atât Von Der Leyen, cât și Kubilius se referă la „Zidul de drone baltic”, care reprezintă un efort de cooperare între Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania pentru a consolida frontiera estică a UE și a NATO.

Ce se știe despre proiectul „Zidul de drone”?

La baza proiectului „zidului de drone” se află un „sistem de apărare împotriva dronelor cu mai multe straturi” numit Eirshield, o platformă anti-drone dezvoltată printr-un parteneriat între estonienii de la DefSecIntel și compania letonă Origin Robotics.

Foto: caracter ilustrativ, Profimedia

„Acesta utilizează radare, camere, detectoare de frecvențe radio, direcția dronei și nivelul său de amenințare pentru a decide dacă semnalul unei drone ostile trebuie bruiat sau blocat, sau dacă aceasta trebuie lovită cu o altă dronă”, explică Jaanus Tamm, directorul executiv al companiei DefSecIntel Solutions.

Eirshield este proiectat să funcționeze pe ținte, „fără pilot, cu viteză mare”

La rândul său, Agris Kipurs, cofondator și CEO al Origin Robots, a declarat că sistemul este „complet automat”, făcând posibilă lovirea cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), astfel încât „nu este necesar zborul”, ceea ce înseamnă că totul, de la detectarea dronelor până la interceptare, este automatizat, se mai arată în analiza Euronews.

Eirshield este proiectat să funcționeze pe ținte, „fără pilot, cu viteză mare”, care transportă focoase nucleare și pot zbura cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră, susține Agris Kipurs. Sistemul va avea, de asemenea, unele părți portabile, a adăugat el.

Sistemul poate fi echipat cu mai multe tipuri de drone, inclusiv unele deja dezvoltate de DefSecIntel, ceea ce, potrivit lui Tamm, este esențial pentru a răspunde capacităților diferitelor tipuri de drone.

Costul pe utilizare al sistemului Eirshield este de „zeci de mii” de euro, a spus Kipurs, comparativ cu „câteva milioane” pe care le utilizează sistemele convenționale mai vechi de atac aerian.

Citește și

Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
17:29
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
ACTUALITATE Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
17:21
Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
EXTERNE Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
17:00
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
TENSIUNI Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
16:42
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
ANCHETĂ Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
16:22
Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
POLITICĂ O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
16:13
O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Evz.ro
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deși este în plină expansiune, industria longevității are probleme majore, avertizează experții
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
17:15
Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
16:34
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
EXTERNE Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
16:09
Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
POLITICĂ SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
15:52
SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”
15:47
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”
15:41
Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”