Zilele libere de Sfânta Maria sunt printre cele mai așteptate din sezonul cald, dându-le românilor prilejul să–și ia o minivacanță. Astfel că, mulți români își planifică deja concediul în funcție de calendarul oficial.

Sfânta Maria în 2025 pică vineri, 15 august, și este declarată zi liberă legală în România. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox și catolic, fiind cunoscută și ca Adormirea Maicii Domnului. În România, Sfânta Maria este și Ziua Marinei Române, având deci o semnificație dublă. Fecioara Maria este considerată protectoarea marinarilor, iar în această zi au loc parade navale, ceremonii militare și alte festivități în orașele-port.

Angajații din România au o singură zi liberă legală pentru Sfânta Maria în 2025, respective vineri, 15 august (Adormirea Maicii Domnului). Deoarece 15 august cade într-o zi de vineri, angajații se pot bucura de un weekend prelungit de trei zile, respective vineri, sâmbătă și duminică. De altfel, în anul 2025, românii au 17 zile libere legale. Dintre acestea, 13 au picat deja sau pică în timpul săptămânii și patru în weekend.

Ce zile libere legale urmeaz ă în 2025

După 15 august 2025 (Adormirea Maicii Domnului) următoarele zile libere legale în România pentru angajați sunt:

30 noiembrie 2025 – Sf ântul Andrei, duminic ă

1 decembrie 2025 – Ziua Na țională a Rom âniei ( Marea Unire ), luni

25 decembrie 2025 – Cr ăciunul , joi

26 decembrie 2025 – A doua zi de Cr ăciun , vineri .

Pe 15 august, creștinii ortodocși, catolici și greco-catolici din România și din întreaga lume prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc: Ea este marcată cu cruce roșie și considerată, în tradiția ortodoxă, „Paștele verii”, conform Crestinortodox.ro.

