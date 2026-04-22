Ziua Planetei Pământ 2026, marcată pe 22 aprilie: semnificație, origine și evenimente globale

Pe 22 aprilie 2026 este marcată Ziua Planetei Pământ, eveniment internațional dedicat protejării mediului și conștientizării impactului activității umane asupra naturii. Sărbătoarea, recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite, mobilizează anual milioane de oameni din peste 190 de țări.

Ziua Planetei Pământ 2026, origine

Ziua Planetei Pământ își are începuturile în anul 1970, în Statele Unite, când senatorul Gaylord Nelson a inițiat o amplă mobilizare civică împotriva poluării și degradării mediului. Aproximativ 20 de milioane de oameni au participat la prima ediție, transformând evenimentul într-un moment de referință pentru mișcarea ecologistă modernă.

Succesul acelei acțiuni a dus ulterior la înființarea Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) și la adoptarea unor legi esențiale privind aerul curat, apa și conservarea resurselor naturale.

Data de 22 aprilie a fost aleasă strategic, fiind situată în perioada de primăvară, favorabilă acțiunilor în aer liber și participării largi a populației.

Semnificația Zilei Planetei Pământ

Ziua Planetei Pământ este un moment în care atenția globală se concentrează asupra protejării ecosistemelor, reducerii poluării și utilizării responsabile a resurselor naturale.

Evenimentul a fost recunoscut oficial de ONU în 2009 și este coordonat la nivel internațional de Earth Day Network, organizație care promovează educația ecologică și inițiativele de sustenabilitate.

Astăzi, această zi are o relevanță tot mai mare în contextul schimbărilor climatice, al creșterii temperaturilor globale, al pierderii biodiversității și al degradării mediului natural.

Evenimente organizate la nivel global

În fiecare an, Ziua Planetei Pământ este marcată în peste 190 de țări prin acțiuni diverse, adaptate fiecărei comunități.

Printre cele mai frecvente activități se numără:

  • plantări de copaci și refacerea zonelor verzi;
  • acțiuni de ecologizare a parcurilor, râurilor și pădurilor;
  • campanii de colectare și reciclare a deșeurilor;
  • proiecte educaționale în școli și universități;
  • conferințe despre schimbările climatice și energia regenerabilă.

În multe orașe, instituțiile publice și companiile implementează măsuri de reducere a amprentei de carbon, iar unele clădiri simbolice participă la acțiuni de tip „oprirea luminilor” pentru a evidenția consumul de energie.

Implicarea cetățenilor

Un element central al Zilei Planetei Pământ rămâne implicarea individuală. Acțiunile simple, precum reducerea consumului de plastic, economisirea apei sau folosirea transportului sustenabil, sunt promovate ca parte a unui efort colectiv global.

Mesajul care ar trebui să ajungă la toată lumea este că, schimbarea nu depinde doar de instituții, ci și de alegerile zilnice ale fiecărui cetățean.

Temele anuale ale Zilei Planetei Pământ

De-a lungul anilor, evenimentul a fost organizat în jurul unor teme globale, menite să evidențieze problemele urgente de mediu:

  • 2018 – Punem capăt poluării cu plastic;
  • 2019 – Protejați-ne speciile;
  • 2020 – Acțiune privind clima;
  • 2021 – Restaurăm Pământul nostru;
  • 2022 – Investiți în planeta noastră;
  • 2023 – Investiți în planeta noastră;
  • 2024 – reducerea poluării cu plastic;
  • 2025 – tranziția către energie regenerabilă.

Pentru 2026, tema oficială este „Puterea noastră, planeta noastră”, potrivit earthday.orgz.

Citește și

ȘTIINȚĂ Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
10:59
Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
SPORT „Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”. Chivu, reacție de milioane după calificarea în finala Cupei Italiei
10:26
„Nu-mi place să mă comparați cu Mourinho”. Chivu, reacție de milioane după calificarea în finala Cupei Italiei
ULTIMA ORĂ Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD
10:19
Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD
EXTERNE Morți suspecte și dispariții misterioase în lumea științifică din SUA. FBI anchetează 10 cazuri care implică cercetători în proiecte sensibile
09:02
Morți suspecte și dispariții misterioase în lumea științifică din SUA. FBI anchetează 10 cazuri care implică cercetători în proiecte sensibile
FLASH NEWS Dominic Fritz, mesaj înainte de consultările cu Nicușor Dan: „Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel”
08:13
Dominic Fritz, mesaj înainte de consultările cu Nicușor Dan: „Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniștrii USR la fel”
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Pelinel a dezvăluit ce face Borcea ca să arate fresh, la 56 de ani! „E trucul lui…”
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce norii au forme diferite?
VIDEO Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
11:13
Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
SCANDALOS Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
11:10
Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
CONTROVERSĂ Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
11:02
Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
ULTIMA ORĂ PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
10:44
PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
Gândul de Vreme Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar”
10:39
Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar”

