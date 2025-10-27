Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » 55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA

27 oct. 2025, 19:54, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Ion Cristoiu, a analizat avalanșa de mandate de siguranță națională. Este un atribut specific României, în condițiile în care nu se pot identifica motive justificate pentru numărul nefiresc de mare al acestora, avertizează cunoscutul gazetar.  

Așa cum a scris în exclusivitate Gândul, 2843 mandate de securitate națională au fost emise la București din ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care finaliștii au fost Călin Georgescu și Elena Lasconi, și până în ziua trimiterii în judecată a dosarului în care, potrivit Parchetului General, s-ar fi pus în pericol ordinea constituțională a statului român.

Cristache: Au reușit să producă doar o fițuică de rechizitoriu

Moderatorul l-a provocat pe invitatul său să comenteze această anomalie prin comparația cu SUA, care au o populație de 18 ori mai mare decât România și de 8 ori mai puține mandate de ascultare în marja siguranței naționale.

”Nicio solicitare de mandat de ascultare nu a fost respinsă. (…) Dacă plecăm de la premisa minimă că sunt 20 de persoane pe un singur mandat, ajungem la 55.000 de persoane vizate doar în perioada electorală. Deci 55.000 de oameni supravegheați tehnic, operativ. Mandat de siguranță națională înseamnă că te înregistrează în casă, în pat, telefoane șamd. Au reușit să producă doar fițuica aia de rechizitoriu de la Parchetul General privind implicarea lui Călin Georgescu în încălcarea ordinii constituționale”, a punctat Ionuț Cristache.

Cristoiu despre rolul cheie al judecătorilor de la Înalta Curte

Invitatul a avertizat că, în campania pentru alegerile locale din Capitală, se va face uz în mod nejustificat de mandate de ascultare, dată fiind miza campaniei electorale pentru desemnarea viitorului primar al Bucureștiului. De vină pentru această situație sunt magistrații, mai precis doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care pot reglementa criza. În egală măsură, vinovat este și șeful statului, pe care îl consideră vinovat de încălcarea legii, a comentat Cristoiu.

”Trebuie discutat pentru că sunt numai doi. Acești doi judecători trebuie să zică: nu merge asta. Să vedeți în perioada alegerilor locale câte mandate vor fi. Dar, și aici ajung la o chestiune foarte importantă, câtă vreme nevolnicul (n.r. – Nicușor Dan) amână numirea unui director civil încălcând Constituția… Eu am înțeles, generalilor de la SRI le place să lucreze direct cu șeful”. 

