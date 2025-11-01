Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte

01 nov. 2025, 12:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cel mai recent episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, a abordat un episod mai puțin cunoscut din viața personală a primului președinte de după 1989. Deși nu a avut copii biologici, Iliescu s-a raliat unei tendințe a liderilor comuniști ai epocii de a adopta.  

Provocată de moderatorul Ionuț Cristache să comenteze dacă putem distinge o latură pozitivă în „monstruozitatea regimului comunist”, Lavinia Betea a subliniat moda de la vârful puterii comuniste din tot blocul estic de a înfia copii. Aceasta s-a regăsit și în România, dar într-o anumită etapă și în anumite împrejurări, a punctat istoricul.

„Liderii sovietici au înfiat copii ai tovarășilor morți în Războiul civil (n.r. – din 1917, împotriva puterii țariste). Inclusiv Stalin a înfiat copilul unui prieten. Și de un fiu nelegitim al lui Stalin, „croit” pe vremea când era deportat în Siberia, a avut grijă soția lui. La noi s-au făcut aceste înfieri după război (n.r. – al Doilea Război Mondial), pe vremea foametei și secetei mari din Moldova, din 45-46. Se înființaseră niște leagăne de copii în București”.

Misteriosul Mihai Bujor Sion, fiul adoptat de familia Iliescu

Deși s-a vorbit mereu că Iliescu ar fi adoptat doi fii, certă este doar înfierea unuia, Mihai Bujor Sion, a completat invitata.

„Înfierea pe care a făcut-o Iliescu este cea a lui Mihai Bujor Sion. Și acesta a avut un frate mai mic. Când părinții acestor băieți au murit, s-a lăsat a se înțelege că muriseră de misiune politică, nu este adevărat. Ciudat, Mihail Bujor Sion (n.r. – tatăl lui Mihai) se dă drept fiu de țăran din zona Brăilei. Mai are și o soră căsătorită cu academicianul Graur. Era prieten și cu Iliescu și cu Mizil (n.r. – Paul Niculescu – Mizil), lucraseră în secția de propagandă din 965. E oarecum o carieră asemănătoare cu cea lui Ceaușescu. Este și el o mare speranță a liderilor de nouă generație”, a explicat Lavinia Betea.

Iliescu i-a fost tutore și mentor fiului acestui fost membru PCR decedat într-un accident de avion, în deceniul 7. O apariție publică discretă, Sion a urmat o carieră de diplomat și s-a căsătorit cu una din cele mai frumoase actrițe românce, Ioana Pavelescu.

