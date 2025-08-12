Adrian Cioroianu: „Asta a fost ambiția lui Lenin și a lui Stalin, să facă oamenii noi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a analizat contextul politic al începutului anilor ’90. Acesta a vorbit despre oamenii care au conturat România post-comunistă. El a spus că, în situația de atunci, era greu de crezut că țara putea urma o altă direcție, de exemplu revenirea la monarhie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Cioroianu a amintit că printre liderii de la începutul tranziției se aflau și persoane tinere, dar formate tot în sistemul comunist. În opinia lui, nucleul noii puteri a fost constituit din oameni care au ocupat funcții importante înainte de 1989.

Adrian Cioroianu: „Dată fiind situația țării, cu greu putea fi altfel”

„Nu, dată fiind situația țării, cu greu putea fi altfel. Dacă cineva ne demonstrează că s-ar fi putut întâmpla cumva ca Regele Mihai să vină și să ne întoarcem la monarhie, eu i-aș pune coroană. Mai erau lideri din ăștia văzuți ceva mai tineri. V-am spus, eram la Craiova, începusem facultatea, se vorbea de un individ, tot fusese șeful partidului pe-acolo, pe la Olt, pe la Dolj. Cred că Ion Traian Ștefănescu, da, se vorbea la fel. Pe vremea lui Ceaușescu a avut funcții importante, dar se vorbea despre el. Deci nu era Ion Iliescu, putea fi. Tot un om de sistem.”, spune acesta.

Oamenii vechi au dat conturul noii Românii

Istoricul consideră că schimbarea de regim a fost condusă de oameni care au prosperat sub Nicolae Ceaușescu, dar care au vrut să-l îndepărteze de la putere. Aceștia au reușit să modeleze România de după 1989.