Adrian Cioroianu: Categoric a fost revoluție și a cuprins și lovitura de stat

Ionuț Cristache îl întreabă pe istoricul Adrian Cioroianu dacă prăbușirea regimului ceaușist din decembrie 1989 s-a produs printr-o revoluție sau o lovitură de stat.

„Categoric a fost o revoluție. Indiscutabil. A fost și o lovitură de stat, cu de toate. Dar când spun „revoluție”, mă gândesc la ce se întâmplă pe ani de zile. Nu ne temem că ne saltă Securitatea pentru ce spunem. Faptul că România arată cum arată ne dă de înțeles că atunci a fost o revoluție, că a început cu o lovitură de stat sau că a sfârșit cu o lovitură de stat, că a început cu niște oameni curajoși din Timișoara și din Iași, sau din Brașov în 1987, a fost o revoluție, cu sau fără voia lui Ion Iliescu. Incendierea a fost o crimă și o deturnare a atenției. Evident că lucrurile astea ar trebui să le știm. Dar era Iliescu vinovat de unul singur? Din moment ce n-a fost condamnat, că nu s-a dorit finalizarea anchetei…de câte ori s-a dat dosarul înapoi? De 3-4 ori. E clar că nu s-a dorit”, a conchis Adrian Cioroianu.

