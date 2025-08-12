Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix

Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de Externe, fost decan al Facultății de Istorie – Universitatea din București și fost ambasador UNESCO, preconizează schimbul de teritorii dintre Ucraina și Rusia în urma Summitului din Alaska de pe 15 august 2025, unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin.

Ionuț Cristache, gazda emisiunii, l-a întrebat pe Adrian Cioroianu care va fi rezultatul după cei trei ani de război ruso-ucrainean.

„Astăzi, după trei ani și ceva de război, cum vedeți dumneavoastră acest moment?”

„E o situație ingrată, se va ajunge la ceea ce Donald Trump numește „schimb de teritorii”, dar mi se pare impropriu. Evident că modificarea granițelor ar trebui făcută în felul ăsta, dar e limpede că și granițele astea erau trasate din pix. În istorie este o idee simplă și crudă în același timp: ai granițele pe care le poți apăra. Nu există stat care să aibă granițe mai mari decât ce pot apăra”, a explicat istoricul.

Profesorul universitar a dat ca exemplu România:

„Astea sunt granițele României. Din păcate, se aplică și Rusiei, și Ucrainei, și Ungariei. Aperi ce poți apăra”, a spus Cioroianu.

Ionuț Cristache l-a întrebat dacă Rusia se poate considera o putere câștigătoare.

„Vedem perspectiva Rusiei câștigătoare?”

„Nu, Rusia nu e câștigătoare”, a răspuns Adrian Cioroianu.

„A pierdut o țară întreagă și a luat ce? A luat ce controla și înainte. Nu erau clienții lor? Au fost președinți care au făcut din Ucraina clienții Rusiei. Din punctul meu de vedere, au pierdut Ucraina cu care aveau o relație de simbioză etnică, identitară. Au o istorie care e împletită. E și un popor – amărâții de ei au vrut să fie liberi. Noi de ce am vrut să fim liberi? Dacă era totul bine și frumos, ne mai rugam de Bill Clinton să intrăm în NATO în 1997? Tot din cauza acestei nesiguranțe”.

„O pace temporară – va opri Rusia?”, l-a întrebat Ionuț Cristache pe istoric.

„De asta mă tem eu. Temporar, da. Problema e pe termen lung. Ambițiile Rusiei repornesc după un ciclu istoric. Probabil că următorul lider după Putin va fi mai liniștit, dar nu știu cum vor fi următorii 2-3”, susține Adrian Cioroianu.

Fostul ministru de Externe se declară îngrijorat în privința situației din Europa, mai ales de reînarmarea Germaniei, căci s-ar putea repeta istoria din anii 1930.

„Înarmarea Germaniei e acceptabilă atâta timp cât e Germania democratică de acum. Dar cine știe ce o să fie peste 50-100 ani? Nu mă gândesc la Ucraina ca niște inamici. Câtă vreme sunt vecini cu Rusia vor avea o problemă acolo. Nu cred că ne vor ataca prea curând. În momentul de față, cea mai bună manieră să-i tragem de urechi pe ucraineni e să-i atragem în Uniunea Europeană. Orice stat tânăr e naționalist”, a răspuns istoricul Adrian Cioroianu.

Urmărește ediția integrală a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” pe YouTube (Gândul)

