Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase susține că încarcerarea sa a fost influențată de cerințele Bruxelles-ului pentru închiderea MCV și afirmă că a văzut liste oficiale care indicau numele său. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Statul nu avea dreptate, dar pentru a se închide MCV-ul s-a cerut de la Bruxelles să fiu condamnat. S-a închis MCV-ul și statul a câștigat din asta. Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea,” a declarat Năstase.