Adrian Năstase pune la îndoială rațiunea cumpărării a 200 de TANCURI: „Noi cumpărăm tancurile ca să avem de ce să construim drumuri”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a pus sub semnul întrebării utilitatea achiziției de tancuri, argumentând că războiul din Ucraina a arătat superioritatea dronelor și a altor mijloace, nu a tancurilor, și că România ar trebui să-și concentreze eforturile pe radarizare și apărare antiaeriană. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Noi cumpărăm tancurile ca să avem o rațiune să construim drumuri. Dacă nu construim șosele și autostrăzi, tancurile nu vor putea să ajungă la graniță. Dar în vremea aceea și când devenisem membri NATO, eu le-am spus generalilor noștri, cred că avem mai mult de 900. Dar le-am spus generalilor noștri: mergeți la sediul NATO și stabiliți ce anume este util pentru noi, în filozofia și arhitectura de apărare a NATO, ca să nu cumpărăm și noi, la fel ca toți ceilalți, că nu putem să luptăm independent cu Rusia sau cu cine ne atacă. Și atunci ideea era de a ne concentra pe radare pentru a descoperi rapid și pe apărare antiaeriană.”