Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”

Bianca Dogaru
05 oct. 2025, 17:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
„Când frigiderul e gol, lucrurile nu mai stau chiar așa.”

Aşa a început fostul premier, Adrian Năstase, o reflecţie despre realitatea politică şi socială actuală, în cadrul cele mai recente ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache

Discuția a pornit de la nemulțumirile tot mai mari din societate și de la situația politică actuală, cu Nicușor Dan în fruntea statului și Ilie Bolojan pe fotoliul de la Guvern.

„E gol, dar ceva occidental tot se găsește. Poate niște ouă,” a glumit Ionuț Cristache, după care replica lui Năstase a venit imediat:

„Să nu contați pe cele de la Cornu… sezon prost,” a spus fostul premier.

Ouăle de la Cornu

Afirmația a făcut instant trimitere la una dintre cele mai cunoscute povești din cariera politică a lui Năstase, celebrele „ouă de la Cornu”. Expresia a apărut pentru prima dată în Parlament, în urmă cu aproape două decenii, când fostul prim-ministru a răspuns ironic unui adversar politic:

„Poate mai bine veniți să-mi numărați ouăle.”

La acea vreme, Năstase deținea o fermă de găini la Cornu, în județul Prahova, care producea în jur de 2000 de ouă pe zi. Ani mai târziu, într-un interviu, el a explicat că ferma a fost afectată de importurile masive de ouă din Polonia, dar a recunoscut că „anecdota” a rămas una dintre cele mai memorabile episoade din cariera sa.

Urmăriți aici emisiunea integrală:

