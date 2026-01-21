Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
21 ian. 2026, 18:10,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Redacția Gândul
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Doru Buscu
ionut cristache
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Mercosur, acordul care a inflamat Europa. Ștefan Popescu: Probabil s-a negociat ceva cu țările care au dorit neapărat acordul
17:06
EXCLUSIV
De ce îl ridiculizează Trump pe Macron? Ștefan Popescu: Își arată nemulțumirea că Macron nu acceptă dinamica americană
16:33
EXCLUSIV
Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate
15:36
EXCLUSIV
Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul ministrului Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta
13:15
EXCLUSIV
Va fi scos USR de PSD din coaliție? Grindeanu: Anumiți miniștri își fac specializarea la locul de muncă
12:52
DECLARAȚII EXCLUSIVE
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
09:54
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Astronomii sunt la un pas de a rezolva misterul exploziilor radio rapide
INEDIT
Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert
18:23
AUTO
Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
18:08
FLASH NEWS
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:07
POLITICĂ
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
18:05
CONTROVERSĂ
Pfizer începe procesul contra României. La mijloc este o sumă de jumătate de milion de euro
17:59
INEDIT
Trump ironizează apariția lui Macron cu ochelari de soare, în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”
17:51
Cele mai noi
Cele mai noi
18:23
Cum să te întorci din vacanță fără ploșnițe de pat în casă. Sfaturi de la un expert
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:08
Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid
18:07
Putin a primit un proiect actualizat al planului de pace pentru Ucraina. Emisarii lui Trump merg joi la Moscova pentru a discuta cu președintele rus
18:05
Consultări la Guvern pentru pregătirea bugetului 2026. Impozitul pe venit ar putea rămâne integral la autoritățile locale
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...