O femeie din Piatra-Neamț a murit în propriul apartament, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Mai mulți locatari au fost evacuați din bloc

07 mart. 2026, 22:55, Actualitate
FOTO - ISU Piatra Neamț

O femeie din Piatra Neamț, în vârstă de 77 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa, cuprinsă de flăcări, iar mai mulți locatari au fost evacuați din bloc din cauza fumului dens.

Focul a izbucnit într-un apartament de la etajul 1, iar incendiul a fost semnalat vineri, printr-un apel la numărul de urgență 112, potrivit bzi.ro.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, cu autospeciale de stingere și ambulanțe SMURD.

FOTO – ISU Piatra Neamț

Când salvatorii au ajuns la intervenție, casa scării era plină de fum, iar focul se manifesta într-un apartament situat la etajul întâi al imobilului.

În timpul operațiunilor de stingere, pompierii au descoperit într-una dintre camere o femeie de 77 de ani, fără semne vitale.

Pentru a preveni o tragedie mai mare, pompierii au evacuat mai mulți locatari din clădire. Potrivit autorităților, aproximativ 17 persoane s-au autoevacuat, iar alte persoane au fost scoase din bloc de echipele de intervenție.

FOTO – ISU Piatra Neamț

O altă femeie s-a intoxicat cu fum și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce alte persoane au primit îngrijiri la fața locului.
Ce ar fi provocat incendiul

Primele verificări ale pompierilor arată că incendiul ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric, însă cauza exactă urmează să fie stabilită în urma anchetei.

FOTO – ISU Piatra Neamț

