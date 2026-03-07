Prima pagină » Actualitate » Cele mai bune școli din București, în funcție de sector. Unde s-au înregistrat cele mai bune rezultate, în ultimul an școlar

07 mart. 2026, 23:44, Actualitate
La finalul lunii martie încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București.

Adevărul prezintă cele mai bine cotate unități de învățământ de stat din fiecare sector, în funcție de media la Evaluarea Națională.

Multe dintre acestea sunt colegii naționale, iar asta înseamnă că înscrierea se poate face doar din clasa a V-a și după susținerea unui examen.

Cele mai bune școli din Sectorul 1

  • Colegiul Național de Informatică ,,Tudor Vianu”. Este , de altfel, și cea mai bine cotată unitate de învățământ din România, cu o medie a rezultatelor obținute la Evaluarea Națională 2025 de 9,80. Înscrierea se poate face din clasa a V-a.
  • Colegiul Național I.L.Caragiale. Media la Evaluarea Națională: 9,46
  • Școala Gimnazială ,,Ion Heliade Rădulescu”. Media la Evaluarea Națională: 8,96
  • Școala Gimnazială „Pia Brătianu”. Media la Evaluarea Națională: 8,72
  • Școala Gimnazială Nr. 5. Media generală la Evaluarea Națională: 8,64

Topul școlilor din Sectorul 2

  • Colegiul Național ,,Spiru Haret”. Media la Evaluarea Națională: 9,46
  • Colegiul Național ,,Cantemir Vodă”. Media la Evaluarea Națională: 9,44
  • Colegiul Național ,,George Coșbuc”. Media la Evaluarea Națională: 9,38
  • Școala Gimnazială „Maria Rosetti”. Media la Evaluarea Națională: 8,78
  • Școala Gimnazială Nr. 56. Media la Evaluarea Națională: 8,78

Cele mai bune școli din Sectorul 3

  • Școala Gimnazială nr. 5. Media la Evaluarea Națională: 8,68
  • Școala Gimnazială nr. 81. Media la Evaluarea Națională: 8,47
  • Școala Gimnazială nr.195 (Hamburg). Media la Evaluarea Națională: 8,45
  • Școala Gimnazială nr. 88. Media la Evaluarea Națională: 8,16
  • Școala Gimnazială nr. 80. Media la Evaluarea Națională: 8,13

Topul școlilor din Sectorul 4

  • Școala Gimnazială nr. 79. Media la Evaluarea Națională: 9,01
  • Școala Gimnazială Nr. 97. Media la Evaluarea Națională: 8,75
  • Școala Gimnazială Nr. 194. Media la Evaluarea Națională: 8,42
  • Colegiul Romano-Catolic ,,Sf. Iosif”. Media la Evaluarea Națională: 8,11
  • Școala Gimnazială nr. 190. Media la Evaluarea Națională: 8,01

Cele mai bine cotate școli din Sectorul 5

  • Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Media la Evaluarea Națională: 9,70
  • Școala Gimnazială I. G. Duca. Media la Evaluarea Națională: 8,96
  • Școala Gimnazială Nr. 150. Media la Evaluarea Națională: 8,66
  • Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja”. Media la Evaluarea Națională: 8,40
  • Liceul Teoretic ,,Ion Barbu”. Media la Evaluarea Națională: 8,34

Cele mai bune cotate școli din Sectorul 6

  • Colegiul Național „Grigore Moisil”. Media la Evaluarea Națională: 9,42
  • Colegiul Național „Elena Cuza”. Media la Evaluarea Națională: 8,92
  • Școala Gimnazială Nr. 197. Media la Evaluarea Națională: 8,76
  • Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”. Media la Evaluarea Națională: 8,67
  • Școala Gimnazială „Orizont”. Media la Evaluarea Națională: 8,51

Cum poți înscrie copilul în altă circumscripție școlară

Dacă optați pentru școala de circumscripție, copilul va fi înscris automat, în baza validării cererii de înscriere.

Dacă doriți să înscrieți copilul la altă școală decât cea la care este arondat, acest lucru se poate întâmpla în limita locurilor rămase libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare, stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte (de exemplu, dacă acel copil are frați deja înscriși în școală).

Potrivit Ministerului Educației, „părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere”.

