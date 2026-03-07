Agenţia Christian Tour anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite au fost repatriaţi cu două zboruri speciale, sâmbătă noapte.

Aceștia nu au reuşit să se întoarcă în ţară din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu ce a dus la perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea spaţiului aerian în regiune.

„Cele două aeronave, cu o capacitate de 180, respectiv 189 de locuri, având la bord 369 pasageri, au decolat din Fujairah (EAU) şi vor ajunge la Bucureşti, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, după ora 23:30, după o escală tehnică în Hurghada (Egipt). Este vorba despre turiştii care ar fi trebuit să revină în ţară din Abu Dhabi pe 28 februarie, respectiv din Dubai în data de 3 martie. În tot acest interval, echipele Christian Tour au lucrat împreună cu partenerii locali, cu operatorii aerieni şi cu reprezentanţii aeroportuari pentru a găsi cea mai sigură soluţie de transport pentru turiştii români”, a transmis agenţia, citată de News.ro.

Sâmbătă, pasagerii programaţi să fie repatriaţi au fost transferaţi de la unităţile de cazare unde au fost găzduiţi în această perioadă spre Fujairah, pentru a fi îmbarcaţi. Toate cheltuielile aferente acestor zboruri sunt suportate integral de Christian Tour.

„Cea mai importantă responsabilitate a noastră este siguranţa turiştilor, iar de la izbucnirea conflictului în regiune, am fost permanent în legătură cu turiştii noştri, i-am rerutat acolo unde a fost posibil, ne-am ocupat de cazări şi acum am reuşit să organizăm aceste zboruri speciale pentru a-i aduce în siguranţă acasă. Toate costurile repatrierii au fost asumate de Christian Tour. Astfel de momente arată cel mai clar diferenţa dintre o vacanţă cumpărată de oriunde şi una organizată de un turoperator cu experienţă, de aceea e important ca oamenii să aleagă vacanţe cu agenţii de turism solide, cu echipe care pot interveni atunci când apar situaţii neprevăzute”, a declarat Cristian Pandel, CEO si fondator Christian Tour, citat în comunicat.

Autorul mai recomandă:

Aeroportul internațional din Dubai și-a închis porțile din cauza atacurilor iraniene

Părinții copiilor repatriați din Dubai, mesaj de mulțumire pentru Consulatul României: „Imaginea războiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea”