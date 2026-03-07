Prima pagină » Știri externe » Trump, către Starmer, premierul britanic: „Mulțumim, dar nu mai avem nevoie de portavioanele voastre”

Trump, către Starmer, premierul britanic: „Mulțumim, dar nu mai avem nevoie de portavioanele voastre”

Într-un interviu audio din Air Force One, președintele Donald Trump a declarat că SUA câștigă războiul cu Iranul după ce i-au decimat forțele și conducerea.

Trump a început să se inspire din nou după fostul președinte Ronald Reagan, după ce a catalogat Iranul drept un „Imperiu al Răului”.

Trump: Nu mai avem nevoie de portavioanele britanicilor

În cea mai recentă postare de pe Truth Social, Trump a apreciat Marea Britanie  pentru contribuția „întârziată” la eforturile de război ale SUA cu Iranul, însă, a spus că nu mai are nevoie de acestea pentru că americanii au câștigat deja războiul.

„Regatul Unit, cândva cel mai Mare Aliat, poate cel mai mare Aliat dintre toți,  a luat în considerare la modul serios să ne trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este ok, prim-ministrule Starmer, nu mai avem nevoie de ele deloc – dar ne vom aminti. Nu aem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce le-am câștigat!”, a declarat președintele în postarea sa.

Pe 7 martie, era propagată știrea în presa britanică că forțele navale regale ar putea trimite cele două portavioane britanice, HMS Prince of Wales și HMS Queen Elizabeth în Orientul Mijlociu, cu scopul de a sprijini Statele Unite în războiul cu Iranul și de a apăra aliații arabi din regiunea Golfului Persic.

Și președintele francez Emmanuel Macron a anunțat săptămâna aceasta că va trimite portavionul Charles de Gaulle pentru a apăra aliații NATO din Marea Mediterană.

Trump este  extrem de supărat pe Starmer

Trump le-a spus reporterilor că premierul Keir Starmer nu este „acel Winston Churchill” cu care ar vrea să facă înțelegeri.

Președintele american și-a exprimat furia pe Marea Britanie pentru că nu i-au permis forțelor  SUA să lanseze atacurile asupra Iranului din bazele britanice. De altfel, nici Spania nu le-au permis americanilor să atace Iranul de pe bazele acesteia.

