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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 17 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 17 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Redacția Gândul
Publicat:
16.08.2026, 11:19
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Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu
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