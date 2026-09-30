Gheorghe Pistol: „Ne dorim ca Buftea să devină un pol de dezvoltare urbană”

Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a vorbit, în cadrul Conferinței „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere”, despre direcția în care trebuie să se dezvolte orașul și despre necesitatea unei implicări comune a administrației, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și locuitorilor. Edilul își propune ca Buftea să devină un oraș atractiv pentru locuire, muncă și investiții, în care oamenii să își dorească să rămână și să își construiască viitorul.

Edilul Gheorghe Pistol, ajuns la al patrulea mandat, a subliniat că obiectivul administrației locale este ca Buftea să își consolideze rolul de centru de dezvoltare urbană și economică, capabil să atragă atât locuitori, cât și investiții și noi oportunități de afaceri.

„Ne dorim ca Buftea să devină un pol de dezvoltare urbană în care oamenii să fie atrași pentru a locui în Buftea, pentru a munci în Buftea, pentru a atrage investiții, pentru a încuraja mediul de afaceri și a crea noi oportunități pentru cei care vor să vină la noi în localitate”, a declarat primarul orașului.

Potrivit lui Gheorghe Pistol, dezvoltarea localității trebuie să aibă în vedere nu doar investițiile în infrastructură, ci și crearea unui mediu favorabil pentru locuire, muncă și dezvoltarea mediului privat.

„Este momentul să ne axăm pe viitor”

În intervenția sa, primarul a pus accent pe necesitatea unei viziuni pe termen lung pentru Buftea și pe capacitatea comunității de a transforma proiectele de dezvoltare în rezultate concrete.

„Este momentul să ne axăm pe viitor, pe tot ceea ce putem schimba în bine”, a transmis Gheorghe Pistol.

Edilul consideră însă că această transformare nu poate fi realizată exclusiv prin eforturile administrației locale, ci presupune colaborarea tuturor celor implicați în viața comunității.

Dezvoltarea orașului, un proiect al întregii comunități

Gheorghe Pistol a vorbit despre necesitatea unei implicări directe și constante din partea tuturor actorilor care pot contribui la dezvoltarea orașului.

„Acest lucru este posibil doar prin implicare directă, implicare care să vină dinspre noi toți: autorități locale, centrale, mediu de afaceri, ONG-uri, până la fiecare locuitor în parte”, a afirmat primarul.

În viziunea sa, colaborarea dintre administrație, instituțiile centrale, mediul privat și societatea civilă poate reprezenta baza proiectelor care vor defini dezvoltarea orașului în următorii ani.

„De acțiunile fiecăruia dintre noi depinde ca acest proiect de viitor să fie o reușită”, a mai spus Gheorghe Pistol.

Un oraș în care oamenii să își construiască viitorul

Una dintre principalele direcții prezentate de edil este creșterea atractivității orașului pentru locuitori, astfel încât Buftea să nu fie doar un loc de tranzit sau de rezidență, ci o comunitate în care oamenii să își dorească să își construiască viața.

„Și pentru că am vorbit de viitor, ne dorim un oraș în care oamenii să își dorească să crească, să trăiască, să muncească și să rămână în localitate”, a concluzionat primarul Gheorghe Pistol.

Mesajul transmis la conferință conturează astfel o viziune în care dezvoltarea urbană a Buftei este legată atât de atragerea investițiilor și susținerea mediului de afaceri, cât și de crearea unor condiții care să îi determine pe oameni să aleagă orașul pentru locuire, muncă și construirea unui viitor pe termen lung.

Conferința „Dezvoltarea orașului Buftea – infrastructură, mobilitate și investiții pentru o comunitate în creștere” a fost organizată de Consiliul Județean Ilfov și a pus în dialog liderii administrației publice locale și județene cu reprezentanți din domeniul infrastructurii, educației și serviciilor.