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USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan

Flavius Niculescu
USR, ironie la adresa PSD după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Miniștrii își continuă treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim!” Ce favoare le-a facut PSD celor din USR când l-au părăsit pe Bolojan
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Reprezentanții USR au publicat miercuri, 30 septembrie, un mesaj ironic care îi vizează direct pe cei din PSD, la câteva ore după ce Guvernul Mureșan nu a reușit să strângă majoritatea parlamentară la votul de învestire. În postarea publicată pe Facebook, reprezentanții partidului au făcut aluzie la faptul că PSD „a votat” pentru ca miniștrii USR din Guvernul demis al lui Ilie Bolojan să își „continue treaba”. De asemenea, pentru gestul făcut, USR nu a ezitat să le „mulțumescă” oficial foștilor parteneri de Coaliție.

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„Mulțumim, PSD!

„PSD a votat azi pentru ca miniștrii USR să-și continue treaba în Guvernul Bolojan. Mulțumim, PSD!”, au scris reprezentanții USR pe Facebook

Mesajul postat de USR la adresa PSD, după ce a picat Guvernul Mureșan – 30 septembrie 2026

Ce a câștigat USR după ce PSD și-a retras miniștrii din Executivul lui Bolojan, pe care l-au și demis după

Pe 23 aprilie 2026, cei șapte miniștri de la PSD au anunțat că se retrag din Guvernul lui Bolojan. O săptămână mai târziu, Executivul urma să fie demis prin moțiune de cenzură. Marele câștig al celor din USR a fost preluarea Ministerului Transporturilor, unul dintre cele mai bănoase ministere din Guvernul României. 

Concret, Radu Miruță (USR) – care mai ocupa, interimar, și funcția de vicepremier, respectiv pe cea de ministru al Apărării Naționale – s-a instalat și în fruntea Ministerului Transporturilor, condus, până în aprilie 2026, de Ciprian Șerban (PSD).

Pe lângă ministerele conduse de Miruță, USR a mai avut următoarele ministere în Guvernul Bolojan:

  • Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (23 iunie 2025 – prezent)
  • Ministerul Apărării Naționale – Ionuț Moșteanu (23 iunie 2025 – 28 noiembrie 2025)
  • Minsiterul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (23 decembrie 2025 – prezent)
  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Diana Buzoianu (23 iunie 2025 – prezent)

Dominic Fritz și Sorin Grindeanu | Sursa foto: Mediafax

USR, cu 8% în sondajele de opinie, cere alegeri anticipate, după eșecul Guvernului Mureșan / „Vom refuza să girăm un nou Guvern PSD”

Liderul USR, Dominic Fritz, îi cere președintelui Nicușor Dan dizolvarea Parlamentului și declanșarea procedurii pentru organizarea alegerilor anticipoate. Asta în contextul încare formațiunea politică pe care o conduce are doar 8% din intenția de vot a românilor, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde.

„Noi vom refuza să girăm un nou Guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra. După două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului. A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Români, nu abandonați, nu vă lăsați descurajați! Sistemul acesta corupt pare puternic doar pentru că face mult zgomot. În realitate, este mai slab și mai speriat decât pare. Pentru că știe un lucru: oricâte instituții ar captura, tot nu poate confisca votul oamenilor”, spune Fritz, într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook.

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