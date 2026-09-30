Preşedintele Nicuşor Dan anunţă noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el afirmând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier.

Primul anunț al președintelui României după votul din Parlament

Guvernul Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR a primit miercuri în Parlament doar 182 de voturi, cu mult sub pragul minim de 233 necesare, astfel că mingea se întoarce în curtea Palatului Cotroceni pentru o nouă nominalizare.

„Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a spus Nicușor Dan la Praga.

Șeful statului a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate. ”A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”, a precizat el.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

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„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a anunţat preşedintele.

Nicușor Dan a cerut partidelor să vină cu soluţii.

„Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicuşor Dan.

„Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală şi că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat”, a afirmat şeful statului.

După votul de astăzi, sunt întrunite condițiile prevăzute de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate, însă președintele Nicușor Dan a subliniat în mai multe rânduri că nu își dorește acest lucru.