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Doru Bușcu descifrează ezitările lui Nicușor Dan: Este și prizonierul unor decizii care nu sunt ale lui

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Controvesata conferință maraton din 10 noiembrie susținută de președinte continuă să producă ecou. Ezitările și indecizia acestuia ar putea trăda faptul că Nicușor Dan este exponentul unei puteri care conduce statul, de fapt, a declarat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat!

Urmărește emisiunea integrală pe Youtube.

Invitatul a fost întrebat de moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, dacă este de acord cu unele opinii exprimate în spațiul public, potrivit cărora Nicușor Dan ar avea o anumită legătură cu arestarea preventivă a lui Călin Georgescu

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A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

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Bușcu: Nicușor Dan este automat implicat

Redactorul-șef Cațavencii a punctat că, din perspectiva sa, Nicușor Dan nu este străin de dosarele suveranistului, menite să-l extragă din viața politică. Mai mult, liderul de la Cotroceni ar fi, de fapt, o interfață pentru o putere din spate.

Este automat implicat. El este și obligat să fie implicat, pentru că el este cel care girează acea cercetare asupra fraudării alegerilor. Mai mult decât asta, el s-a născut din spuma mării, după ce acea spumă a mării a fost produsă de fenomenul Georgescu. Dacă nu s-ar fi întâmplat episodul din 1994, el era bine mersi cu țevile. Bucureștiul despicat în două și punea țevi în București. Dar nu are cum să nu fie implicat. El este mai degrabă conducătorul formal al unui grup politic, care reprezintă acum interesele conducerii la nivel înalt a statului”.

Nu știe să-și argumenteze subiectele”

Și cred că este și prizonierul unor decizii care nu sunt ale lui. În momentul în care tu iei o decizie sau în momentul în care e un subiect al tău, știi să-l argumentezi. Nicușor nu știe să-și argumenteze subiectele și a pus niște întrebări la care a dat niște răspunsuri. Alea cred că au fost subiectele pe care și le-a construit el. Și a răspuns ceva mai închegat. Când au urmat alte întrebări, el nu a știut să răspundă”, a mai afirmat Doru Bușcu în studioul Gândul.

Șeful statului nu-și pregătește intervențiile în public

În altă ordine de idei, cunoscutul publicist a observat că președintele pare să nu-și pregătească intervențiile în public, lucru dovedit de faptul că este lipsit frecvent de răspunsuri la interpelările presei.

Și mai e un lucru foarte grav. El nu se pregătește pentru aceste ieșiri în public. Nu o să ieși atât de năuc, atât de plin de goluri în răspunsuri, atât de lipsit de răspunsuri, când ești președintele țării și le spui ăla, hai trage-ți. Păi trebuie să ai vesta anti-glonți, cască, ochelari de protecție, să ai reverul pe racheta de tenis. Să ai formulări de răspuns imediat, să ai farmec, să ai fluență în exprimare. Și pentru asta nu te împiedică nimeni să ai niște bilețele în față, să le poți citi de sus, fără să se vadă. Sau poți să îți pui un prompter invizibil, cum fac toți oamenii politici europeni și americani mai ales. Poți să faci un spectacol care să îți crească și credibilitatea și încrederea oamenilor în tine, și în fine farmecul și cota electorală.

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