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Aniversare la Gândul. Ionuț Cristache și Marius Tucă i-au urat în direct „La mulți ani” lui Ion Cristoiu. Ce mesaj i-au transmis jurnalistului care a împlinit astăzi 78 de ani

Aniversare la Gândul. Ionuț Cristache și Marius Tucă i-au urat în direct „La mulți ani” lui Ion Cristoiu. Ce mesaj i-au transmis jurnalistului care a împlinit astăzi 78 de ani
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Moment emoționant în studioul Gândul, luni 16 noiembrie. Jurnaliștii Ionuț Cristache și Marius Tucă i-au urat în direct „La mulți ani” cunoscutului jurnalist, scriitor și analist politic Ion Cristoiu. Ambii realizatori Gândul au mărturisit că reputatul gazetar este un model în presa actuală și un mentor, care a format mai multe generații de jurnaliști. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Luni 16 noiembrie, Ion Cristoiu a împlinit vârsta de 78 de ani. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, reputatul gazetar a primit în direct urările și felicitările realizatorilor de televiziune Gândul, Ionuț Cristache și Marius Tucă.

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Tucă: Datorită lui, am învățat foarte multe în meseria asta

Jurnalistul Marius Tucă a mărturisit că îi datorează o mare parte din carieră susținerii și influenței fondatorului Evenimentul Zilei.

Datorită lui, am învățat foarte multe în meseria asta”, a declarat Tucă, subliniind în egală măsură că Ion Cristoiu a fost mereu un jurnalist anti-sistem, care a criticat puterea indiferent de coloratura politică a acesteia. Astfel, ăn momente dificile, a completat Marius Tucă, Ion Cristoiu i-a fost alături în contextul în care majoritatea jurnaliștilor aveau o poziție contrară.

Întotdeauna mi-a dat sfatul unui prieten

În momentele grele ale existenței mele ca jurnalist, l-am sunat. Întotdeauna mi-a dat sfatul unui prieten. Nu a fost nici jurnalistul, nici analistul. Fără nicio excepție i-am urmat sfatul și a fost cea mai mare decizie. 

La rândul său, gazda emisiunii, Ionuț Cristache, a evocat un moment dificil al carierei sale în care l-a avut alături pe cel sărbătorit. În momentul în care TVR i-a mutat emisiunea de la ora 17.00, reputatul jurnalist l-a asigurat că va veni în continuare în emisiunea sa. Lucru care s-a și întâmplat.

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