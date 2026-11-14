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Ștefan Popescu, verdict pentru finalul războiului din Ucraina: Rusia trebuie să facă concesii și va face

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Negocierile cruciale de la Abu Dhabi vor rescrie arhitectura de securitate mondială, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Politologul apreciază că, deși are o atitudine belicoasă la masa tratativelor, Rusia va fi nevoită să facă anumite compromisuri în vederea finalizării războiului din Ucraina.

Vizionați emisiunea integrală pe Youtube. 

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă Federația Rusă ar putea accepta unele concesii pentru a pune capăt agresiunii pe care a declanșat-0, cunoscutul politolog a confirmat acest lucru.

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Popescu: Rusia nu este atotputernică

În viziunea lui Ștefan Popescu, Putin este perfect conștient că armata sa nu este invincibilă. Așadar, tonul său belicos se va domoli și vor urma concesii făcute de Rusia la masa tratativelor de pace.

Va face acest lucru pentru că nu este atotputernică. Noi o vedem atotputernică. Are și ea problemele ei și are nevoie să facă aceste concesii. Care vor fi făcute, sunt convins, indiferent de locatarul de la Casa Albă din 2029, după alegerile din 2028. Deci indiferent de configurația de putere, se vor face acestea”.

Criza din Orientul Mijlociu e de durată

„Bineînțeles, există diverse dosare, există Arctica, există spațiu, există inteligență artificială, problema energiei la nivel mondial. Deci sunt foarte multe dosare, pentru că strâmtorile Ormuz și Bab-el-Mandeb rămân structural vulnerabile. Cred că, indiferent că lucrurile se vor liniști la un moment dat, nimeni n-o să-și mai bazeze securitatea energetică în aceeași măsură pe Orientul Mijlociu. Acolo va fi o problemă de durată”.

Rusia va fi parte din noua ordine energetică

Ca efect al crizei din Est, Rusia va reveni în atenția negocierilor strategice energetice, urmând să fie în atenția SUA și Chinei, mai explică Popescu.

Și atunci și americanii și chinezii au nevoie de Federația Rusă în această ecuație energetică mondială. Vor fi cuprinși și europenii, pentru că vă spun, faptul că Estul nu este reprezentat mi se pare îngrijorător. Sunt state care privesc chestiunea din Est mult mai relaxate”.

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