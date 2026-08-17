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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mirabela Năstase
Publicat:
17.08.2026, 18:00
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Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe
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