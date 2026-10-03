Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană, care va fi construit în România, în județul Arad, a ajuns în atenția presei din Ungaria.

Un parc fotovoltaic de 1.044 MW se construiește în județul Arad, pe aproximativ 1.000 de hectare. Investiția depășește 500 de milioane de euro. Dacă va fi finalizat conform planului, Dama Solar ar deveni cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană, depășind recordul actual din Germania, potrivit presei maghiare.

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Acest proiect va fi dezvoltat de West Power Investments, subsidiară a Rezolv Energy. Parcul va avea o capacitate de 1.044 MW, față de circa 650 MW la Witznitz Solar Park. Producția anuală este estimată la aproximativ 1.800 GWh de energie electrică, arată Világgazdaság.

Ar urma să devină cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană

Proiectul Dama Solar este estimat la 520 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată de 14 instituții, printr-o linie de credit de 561 de milioane de euro. Printre finanțatori se numără BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, IFC – International Finance Corporation, Erste Group, UniCredit Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank și Siemens Bank. Proiectul se numără printre cele mai mari investiții în energie regenerabilă aflate în dezvoltare în România.

West Power Investments a încheiat un acord cu Transelectrica pentru achiziția, timp de 15 ani, la preț fix, a energiei produse de o capacitate de 520 MW din proiect. Instalația ar urma să fie finalizată până în septembrie 2028, iar producția comercială să înceapă cel târziu în septembrie 2030.

„West Power Investments, compania din spatele proiectului, a semnat recent un contract cu Transelectrica, operatorul național al rețelei de distribuție a energiei electrice, în baza căruia compania de stat va plăti un preț fix, timp de 15 ani, pentru energia electrică produsă de capacitatea de generare de 520 de megawați”, arată sursa citată.

Capacitatea solară a României ar putea crește semnificativ

Presa din Ungaria scrie că acest proiect ar crește semnificativ capacitatea solară a României și ar consolida rolul țării în sectorul energiei regenerabile din sud-estul Europei. Amplasarea în județul Arad este considerată importantă datorită apropierii de Ungaria și de infrastructura energetică și de transport către Europa Centrală.

Dacă va fi finalizat conform planului, proiectul ar deveni cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană.

„Rezolv Energy operează și dezvoltă parcuri eoliene și solare cu o capacitate instalată totală de 2 gigawați în România și Bulgaria. În anul 2025, compania a înregistrat vânzări de 10,072 milioane de lei (aproximativ 699 de milioane de forinți), iar profitul său net a fost de 510.909 lei (aproximativ 35 de milioane de forinți)”, mai scrie presa maghiară.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ