În anul 1980, un artist din Los Angeles a dispărut într-o pădure din Puerto Rico. Cum a fost găsit după 40 de ani

Un artist din Los Angeles a petrecut 40 de ani pentru a construi o casă subterană unică într-o pădure din Puerto Rico, transformând materiale aruncate la gunoi într-un labirint de tuneluri, camere și lucrări de artă, scrie timesofindia.indiatimes.com.

Cunoscută drept Termitopia, construcția se află pe muntele de lângă Las Marias și a fost realizată de Brian Birdsall, care s-a mutat din aglomeratul Los Angeles în zona rurală portoricană.

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În loc să urmeze metodele convenționale de construcție, bărbatul a clădit casa în jurul ideii de materiale refolosite, care altfel ar fi ajuns la gunoi.

Artistul din L.A. a construit casa din materiale reciclate, în pădurea portoricană

Potrivit Atlas Obscura, Termitopia este „copilul” lui Birdsall, un artist „refugiat” din L.A. în urmă cu 40 de ani, pe care i-a folosit pentru a dezvolta structura bizară, într-o pădure din Puerto Rico.

Casa a fost realizată din plase de pescar aruncate și un ciment inventat de Birdsall însuși.

Termitopia a urmat principiul termitelor, care presupune că o construcție se bazează pe materiale reciclate, nu pe irosirea unori cantități uriașe de materiale.

O casă bazată pe reutilizare și inventivitate

Potrivit Instructables, artistul din Los Angeles și-a găsit refugiul în Puerto Rico și ar fi construit casa din nylon-ul plaselor pescărești și un ciment special.

Construcția are la bază o filosofie care promovează experimentarea, adaptarea și găsirea de noi modalități de a folosi materialele care altfel ar fi ajuns la tomberon.

Deseori, casa făcută de artistul american este asemănată cu formele organice ale lui Antoni Gaudi și așezările subterane din Cappadocia.

Birdsall a colaborat și cu alți artiști, precum Pablo Verona și Daniel Polnau, ambii din spectrul artistic portorican.

Pădurea a devenit parte a experienței Termitopia

Termitopia a fost construită în vestul unei zone rurale din Puerto Rico, lângă Las Marina, înconjurată de păduri, nu de drumuri aglomerate de oraș.

În vârful structurii se afla o terasă de unde putea fi observată jungla din jur. Deși o mare parte din complex era sub pământ, unele părți au fost expuse mediului exterior, pentru a face legătura dintre interior și peisajul înconjurător.

Atlas Obscura mai scrie că acest loc misterios se afla la două ore distanță de mers cu mașina de San Juan.

Structura avea scări și unele elemente expuse și putea fi explorată, deci, „la pas”.

Tunelurile construcției dispăreau în munte, în timp ce terasa oferea o privire superbă a pădurii, un contrast uriaș între camerele subterane și libertatea vieții forestiere de la exterior.