Un incident tragic a avut loc în cursul serii de sâmbătă, 3 octombrie 2026, în județul Timiș. Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit, în urma unui accident rutier petrecut pe un drum forestier.
Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit într-un accident rutier produs sâmbătă seară, 3 octombrie, pe un drum forestier din proximitatea localității Tomești din județul Timiș. La fața locului au intervenit pompierii de la Stația Făget, cu o autospecială de descarcerare, și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
„Din nefericire, un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viaţa. Conducătorul autoturismului este transportat la Spitalul orăşenesc Făget, conştient, cooperant”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiş, arată News.ro.
Vă reamintim că un alt incident rutier a avut loc vineri, 2 octombrie, tot în județul Timiș. Un motociclist de 49 de ani a fost rănit în municipiul Timișoara, după ce a fost lovit de o mașină care ieșea din parcare. La volan se afla o femeie, de 48 de ani, care efectua o manevră de mers înapoi. Bărbatul a fost transportat la spital, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Sâmbătă, un alt incident tragic a avut loc în România. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a decedat, după ce a fost lovit de tren, pe Magistrala 300, între Crivina şi Brazi, în județul Prahova. Datele au indicat că a mai fost lovită de tren încă o persoană, la momentul acela.
„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost sesizaţi, la data de 3 octombrie 2026, cu privire la faptul că, în zona staţiei CF Brazi, la km feroviar 49+900 m, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Bucureşti Nord – Bacău. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţiştii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat, de 73 de ani, din judeţul Prahova, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis IPJ Prahova.