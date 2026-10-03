Un incident tragic a avut loc în cursul serii de sâmbătă, 3 octombrie 2026, în județul Timiș. Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit, în urma unui accident rutier petrecut pe un drum forestier.

Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit într-un accident rutier produs sâmbătă seară, 3 octombrie, pe un drum forestier din proximitatea localității Tomești din județul Timiș. La fața locului au intervenit pompierii de la Stația Făget, cu o autospecială de descarcerare, și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

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„Din nefericire, un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viaţa. Conducătorul autoturismului este transportat la Spitalul orăşenesc Făget, conştient, cooperant”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiş, arată News.ro.

Vă reamintim că un alt incident rutier a avut loc vineri, 2 octombrie, tot în județul Timiș. Un motociclist de 49 de ani a fost rănit în municipiul Timișoara, după ce a fost lovit de o mașină care ieșea din parcare. La volan se afla o femeie, de 48 de ani, care efectua o manevră de mers înapoi. Bărbatul a fost transportat la spital, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de tren, în județul Prahova

Sâmbătă, un alt incident tragic a avut loc în România. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a decedat, după ce a fost lovit de tren, pe Magistrala 300, între Crivina şi Brazi, în județul Prahova. Datele au indicat că a mai fost lovită de tren încă o persoană, la momentul acela.