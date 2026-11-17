Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Contul meu
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Mostenire de viață by Allianz-Tiriac
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Mirabela Năstase
Publicat:
17.11.2026, 17:20
WhatsApp icon
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Comentarii
0
Lasă un răspuns
Anulează răspunsul
Trebuie să fii
autentificat
pentru a publica un comentariu.
Intră în cont pentru a comenta
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Elena Lasconi îi taie craca pentru alegerile prezidențiale Dianei Buzoianu: Are multe calități, dar nu are profil de candidat
17:59
EXCLUSIV
Elena Lasconi îi desființează conferința lui Nicușor Dan: Cine ești tu, mă? Ești șef de plantație?
16:04
EXCLUSIV
Cristoiu desființează campania lui Nicușor Dan de susținere a lui Dacian Cioloș: Este un moment catastrofal
11:24
EXCLUSIV
Ion Cristoiu laudă AUR pentru protestul din 14 noiembrie: 10.000 de oameni în România sunt un milion în Franța
18:38
AI AFLAT!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi
18:09
EXCLUSIV
Ion Cristoiu: Guvernul Niculescu e guvernul Distonocalm/Nu se întâmplă nimic/Niculescu e ca apa sfințită
17:07
Mediafax
Misterul ambarcațiunii găsite în derivă în Marea Neagră. Avea la bord un arsenal de război
Digi24
„Te rog să nu mă uiți astăzi cu restul de 10”. Călin Georgescu este interesat direct de plățile efectuate către o companie britanică
Cancan.ro
Orașul unic din România care a aparținut în același timp de doua țări, însă a funcționat ca o singură entitate
Prosport.ro
Gigi Becali, scandal monstru cu Meme Stoica la TV! L-a făcut să plângă: „Ca și cum sunt o cârpă”
Adevarul
Răsturnarea de situație de la Pentagon care ne privește direct, explicată de un analist american de origine română: „Nimeni nu a spus asta la Washington”
Mediafax
Vitamina-scut. Ce vitamină te-ar putea proteja de cancer
Click
Pensiile vor crește în 2027. Premierul Luca Niculescu oferă asigurări! Ce se știe despre indexarea discutată în Guvern
Digi24
Momentul în care Ucraina aruncă în aer podul Kerci. Construcția care leagă Crimeea de Rusia era mândria lui Putin
Cancan.ro
Pentru ea a părăsit-o pilotul pe Claudia, de fapt? Eduard, filmat noaptea în mașina ispitei Daniela Pană
Ce se întâmplă doctore
Un copil de 9 ani a fost rănit grav după ce o petardă i-a explodat în mână. Băiatul și-a pierdut două degete și vederea i-a fost afectată
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Ce cameră de bord să alegi în funcție de bugetul tău? Trei produse disponibile în oferta Dedeman
Descopera.ro
Semnale misterioase în Cosmos la fiecare 8 minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA este pe cale să primească un mesaj de la o zi-lumină distanță pentru prima dată în istorie
Mediafax Italia
Poți cumpăra insula asta la preț de apartament! Are vilă de lux, piscină și plajă proprie...
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
FLASH NEWS
Ministrul Daniel Zamfir, întâlnire la nivel înalt pe tema investițiilor, cu fondatorul Al Faisal Holding: „România are resurse”
18:18
SCANDALOS
Scene revoltătoare în curtea unui liceu din Drăgănești Olt. O elevă este bătută de un coleg și ceilalți se amuză pe margine
18:09
ULTIMA ORĂ
Maia Sandu, prima reacție după ce Chișinăul a fost survolat de drone: „Arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”
18:09
ARTĂ
Prețul exorbitant la care s-ar putea vinde un tablou controversat realizat de Vincent van Gogh la licitația programată pentru miercuri, la New York
17:54
CINEMA
Robert Pattinson a semnat un contract pentru trei filme în care îl va interpreta pe James Bond. Prima producție va apărea în cinematografe după lansarea „The Batman: Part II”
17:28
BREAKING NEWS
Alertă majoră în Moldova. Spațiul aerian este complet închis, după ce a fost survolat de drone. Una a traversat cerul Chișinăului în urmă cu scurt timp
17:23
Cele mai noi
Cele mai noi
18:18
Ministrul Daniel Zamfir, întâlnire la nivel înalt pe tema investițiilor, cu fondatorul Al Faisal Holding: „România are resurse”
18:09
Scene revoltătoare în curtea unui liceu din Drăgănești Olt. O elevă este bătută de un coleg și ceilalți se amuză pe margine
18:09
Maia Sandu, prima reacție după ce Chișinăul a fost survolat de drone: „Arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”
17:59
Elena Lasconi îi taie craca pentru alegerile prezidențiale Dianei Buzoianu: Are multe calități, dar nu are profil de candidat
17:54
Prețul exorbitant la care s-ar putea vinde un tablou controversat realizat de Vincent van Gogh la licitația programată pentru miercuri, la New York
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...