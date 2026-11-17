Alertă aeriană majoră în Republica Moldova, marți, 17 noiembrie, după noi incidente provocate de drone în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian moldovean. Un aparat de zbor a fost semnalat în direcția Chișinăului. O dronă a fost filmată chiar deasupra capitalei, iar autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al țării. Incidentele vin la mai puțin de o săptămână după ce două rachete rusești de croazieră au traversat teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării de la Chișinău, primul incident a fost înregistrat marți, la ora 15:49, când o dronă de tip Geran-2 a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina.

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Aparatul de zbor s-a deplasat spre orașul Tiraspol, din regiunea transnistreană, după care a părăsit spațiul aerian moldovean în direcția localității Slavianoserbka, din Ucraina.

O nouă incursiune, după numai 13 minute. Dronă semnalată deasupra Chișinăului

La ora 16:02, aceeași dronă a fost detectată din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova. De această dată, aparatul a venit din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, îndreptându-se spre Mălăiești, raionul Criuleni.

În paralel, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se dinspre sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Potrivit TV8, un aparat de zbor a fost surprins în sectorul Poșta Veche, chiar deasupra sediului instituției media. Martorii au relatat că drona a fost observată și în localitatea Grătiești, aflată în apropierea capitalei.

În contextul riscurilor pentru securitatea aviației civile, autoritățile moldovene au decis, la ora 16:27, restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea situației, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii externi.

Autoritățile avertizează populația să nu se apropie de dronele căzute

În contextul noilor alerte, autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie de dronele prăbușite sau de fragmentele acestora, întrucât pot conține materiale explozive.

Persoanele care observă asemenea obiecte trebuie să se îndepărteze la o distanță sigură și să anunțe imediat Serviciul 112.

Incidentele repetate evidențiază riscurile de securitate cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina, în condițiile în care dronele și rachetele utilizate în atacurile rusești continuă să pătrundă neautorizat în spațiul aerian al țării.