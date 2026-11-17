Invitată în emisiunea Ai Aflat de la Gândul, Elena Lasconi a anunțat că e dispusă să-l sprijine deschis pe Ilie Bolojan și să pună umărul la construcția alianței PNL-USR, „aripa Bolojan”. Fosta candidată la prezidențiale susține că e o nevoie în societate de un nou partid și că cele două pot deveni credibile dacă încep un proces de reformă.

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„Mi-a trecut supărarea pe Bolojan, este un om foarte ok”

Elena Lasconi susține că l-a reevaluat pe Ilie Bolojan după ce acesta a plecat de la Palatul Victoria chiar dacă i-a oprit finanțarea pe plan local pentru câteva proiecte „mari”, în perioada în care acesta a condus Guvernul.

„Mi-a trecut supărarea pe el. Este un om foarte ok. Îl aștept la Câmpulung”, spune Lasconi.

Fostul președinte USR spune ca e dispus să-l ajute oricând pe Ilie Bolojan. Liderul PNL trebuie doar să-i ceară acest lucru:

„Este un om cu experiență de viață, pe care eu îl respect, cu care o să vorbesc când o să vrea dumnealui și pe care o să-l ajut când vrea dumnealui”, a mai precizat primarul din Câmpulung.

„Aproape 60% dintre români ar vota un partid nou”

Elena Lasconi a spus, în cadrul aceluiași interviu, că Ilie Bolojan are potențialul sa revină la conducerea țării, cu condiția să reușească alianță cu USR. Separat, ar fi un eșec pentru amândouă partidele la următoarele alegeri:

„USR nu știu dacă mai ajunge pe la un 10%! Nu mai merge așa nici pentru PNL, ca să nu aibă soarta PNȚCD, nici pentru USR! (…) O alianță este de bun augur. I-am spus și lui Dominic, am pus mâna pe telefon și l-am sunat: să nu se numească nici USR, nici PNL. (…) Am văzut sondaje, aproape 60% dintre români ar vota un partid nou! (…) Dacă vor avea înțelepciune, va ieși”, a explicat Lasconi.

Totuși, ajutorul fostului lider USR pentru Bolojan și pentru partidul pe care l-a condus are câteva condiții. Nu o face decât din scaunul de primar. „Îmi e suficientă această funcție să schimb o parte din România”.

„Mi-au scris foarte mulți colegi de ce nu ma întorc” / „Nu mă mai interesează!”

Primărița a dezvăluit ca nu o mai interesează funcții la nivel central, nici în USR și nici într-o posibilă alianță cu PNL. Aceasta dezvăluie că au existat discuții în interiorul partidului și oferte pentru a reveni în structurile de conducere ale USR:

„Mi-au scris foarte mulți colegi de ce nu mă întorc în Biroul Național. Nu mă mai interesează!”, a concluzionat fostul lider USR.

Elena Lasconi a condus USR timp de 10 luni ani, timp în care a condus partidul prin alegeri parlamentare și a reușit performanta de a se califica în turul doi al alegerilor preizdentiale din 2024.