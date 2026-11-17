Partidul Social Democrat plănuiește să scadă impozitarea pentru salariile mai mici de 6.000 de lei brut, notează DIGI24. Salariul minim ar urma să aibă impozit zero pe venit, iar ultimul prag ar urma să fie de 10%, cât este și în prezent.

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PSD ia în calcul următoarele praguri pentru impozitarea salariilor:

La salariul minim de 4.325 de lei (brut) – taxarea să fie 0%. Câștigul net la salariu ar fi 182 de lei;

La 4.575 de lei brut impozitul ar fi de 1,49%, iar 189 de lei net i-ar rămâne în plus angajatului.

4.825 de lei – impozit de 2,99%, câștig net de 177 de lei;

5.075 de lei – impozit de 4,48%, câștig net de 152 de lei;

5.325 de lei – impozit de 5,97%, câștig net de 122 de lei;

5.575 de lei – impozit de 7,46%, câștig net de 84 de lei;

5.825 de lei – impozit de 8,86%, i-ar rămâne angajatului 37 de lei;

6.000 de lei salariu brut – impozit de 10%, fără câștig net.

Potrivit președintelui Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Florin Jianu, printre soluțiile viabile pentru creșterea salariului minim este reducerea impozitului pe venit.

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii: