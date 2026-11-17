Partidul Social Democrat plănuiește să scadă impozitarea pentru salariile mai mici de 6.000 de lei brut, notează DIGI24. Salariul minim ar urma să aibă impozit zero pe venit, iar ultimul prag ar urma să fie de 10%, cât este și în prezent.
PSD ia în calcul următoarele praguri pentru impozitarea salariilor:
Potrivit președintelui Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Florin Jianu, printre soluțiile viabile pentru creșterea salariului minim este reducerea impozitului pe venit.
Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii:
„În opinia noastră, a mediului de afaceri, pe analizele pe care le avem, salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut. Am oferit trei soluții pentru ceea ce înseamnă creșterea salariului:
Fie scazi din această taxare, care este mult prea ridicată în acest moment, fie mărești acea sumă deductibilă de la 200 lei spre 400 lei și iarăși banii ajung efectiv la oameni, fără să umbli la salariul minim. Și a treia variantă în care începem și avem curajul să discutăm de salarii minime diferențiate”, a transmis oficialul.