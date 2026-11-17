Bărbatul care a agresat un livrator străin în timp ce încerca să îi fure bicicleta din fața unui magazin din capitală a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 1, dar decizia nu este definitivă iar în cazul contestării soluției cazul va ajunge la Tribunalul București.

Tânărul bănuit că a agresat un livrator străin în zona Pieței Domenii din București a fost dus, marți, de polițiști la Judecătoria Sectorului 1 unde un procuror a propus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, pentru fapta de tâlhărie în formă calificată, potrivit unor surse judiciare.

Potrivit acestora bărbatul ar fi dat o singură declarație în fața polițiștilor dar anterior acesteia ar fi adresat mai multe invective și jigniri polițiștilor.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Surprins la momentul scoaterii sale din Secția 4 Poliție a Capitalei bătăușul a declarat că îi pare rău pentru ceea ce a făcut.

El susține că nu este rasist, făcând apel la etnia romă pe care o are. Întrebat dacă a spus că îi dorește moartea curierului srilankez, tânărul a negat, declarând „Dacă mint, să îmi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”. Acesta a fost reținut de poliție pentru 24 de ore.

„Pot să-mi ia să-mi cer iertare față de el și că nu sunt rasist. Pentru că sunt și eu țigan și, ca idee, noi avem inima la loc. Noi ce spunem, aia facem. Și ce facem, aia spunem. Pentru că noi suntem asumați. Noi nu suntem români spurcați”, a declarat tânărul când a fost scos din secția de poliție.

Întrebat dacă e adevărat că a spus că srilankezul ar trebui să moară, acesta a făcut apel la divinitate ca să nege afirmația.

„Nu. Dumnezeu mă vede. Dacă eu mint, să-mi dea Dumnezeu pușcărie pe viață”, a spus tânărul.

Recidivă pentru furt, cercetat pentru ultraj

Cazierul și „fișa de post” a bărbatului agresor ar fi destul de încărcată susțin sursele Gândul care arată că anterior acestei fapte de tâlhărie el ar mai fi primit două condamnări pentru fapte de furt calificat din magazine.

Totodată arată sursele noastre, în prezent bărbatul ar fi cercetat pentru alte patru fapte de ultraj, după ce în nenumărate rânduri ar fi adresat injurii organelor de poliție.

În acest context juridic explică sursele noastre, ar fi iminență o condamnare la o pedeapsă cu executare în regim de detenție care ar putea fi încadrată în cinci și opt ani, la finalul judecării acestor dosare penale.

„Chiar așa, nu mai sunt bărbați în țara asta?”

Sursele consultate de Gândul după incident au povestit pentru redacție că paznicii magazinului din fața căruia s-a încercat sustragerea bicicletei livratorului străin ar fi rămas impasibili la alarma dată de clienți și de una dintre angajate.

„Da ce treabă avem noi? Nu e sarcina noastră” ar fi replicat angajații însărcinați cu paza în magazin, dar și în perimetrul acestuia.

Concret, povestesc sursele noastre care doresc să rămână sub anonimat, când angajata magazinului a intrat strigând în magazin spunând că afară se află în derulare o faptă de tâlhărie, oamenii din incintă n-ar fi avut nicio reacție.

Atunci o bătrână ar fi strigat ”chiar așa? nu mai sunt bărbați în țara asta?”, moment la care aceeași angajată ar fi apelat și numărul unic de urgență 112 pentru chemarea organelor de poliție.

Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Presupusul agresor a fost reținut, luni seara, pentru 24 de ore și și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei. Marți, 17 noiembrie 2026, acesta a fost prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar în prezent așteatpă ca un judecător de drepturi și libertăți să ia în analiză cazul său.

Parchetul cere arestarea sa preventivă pentru 30 de zile pe fondul gravității faptei, tâlhărie în formă calificată.

Ancheta în acest caz vizează infracțiunile de tâlhărie și perturbarea ordinii și liniștii publice, după incidentul violent petrecut duminică seară în fața unui supermarket din Sectorul 1 al Capitalei.

Ce a recunoscut suspectul în timpul audierilor la Poliție

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că, în timpul audierilor desfășurate la sediul poliției, suspectul nu ar fi recunoscut săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și perturbare a ordinii și liniștii publice.

În schimb, tânărul de 20 de ani ar fi recunoscut frontal în fața anchetatorilor doar faptul că a încercat să fure bicicleta livratorului străin, respingând acuzațiile privind faptele cu violență și tulburarea liniștii publice.

În paralel, victima agresiunii, un cetățean străin în vârstă de 35 de ani, a fost examinată de medicii legiști pentru evaluarea leziunilor suferite în urma atacului.

Conform certificatului medico-legal emis de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML),specialiștii au recomandat 3–4 zile de îngrijiri medicale pentru livratorul bătut în Piața Domenii.

Cum s-a produs agresiunea din Piața Domenii

Incidentul a avut loc duminică, 15 noiembrie 2026, în jurul orei 18:00, în proximitatea unui magazin Mega Image din Piața Domenii, Sectorul 1. Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), livratorul din Sri Lanka, în vârstă de 35 de ani, intrase în magazin pentru a face cumpărături și își lăsase bicicleta neasigurată, sprijinită de un perete, în zona intrării.

Aflat la casele de marcat, bărbatul a observat cum un tânăr s-a urcat pe bicicleta sa și a încercat să plece cu ea. Livratorul l-a urmărit pentru a-și recupera bunul, moment în care suspectul l-a agresat fizic pentru a-și asigura scăparea.

Potrivit mărturiei publicate pe rețelele de socializare de Adriana Dogaru, o bucureșteancă prezentă la fața locului, victima a fost lovită cu capul de beton, iar trei femei — printre care o vânzătoare a magazinului și martora — au intervenit primele pentru a-l apăra pe livrator, până când un bărbat alertat de strigăte a reușit să îl elibereze. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale, iar polițiștii Secției 4 au demarat cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.