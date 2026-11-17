Fosta rivală a lui Nicușor Dan la funcția supremă în stat, Elena Lasconi, a desființat prestația președintelui la controversata conferință de presă maraton din 10 noiembrie. Recunoscută pentru afirmațiile dure la adresa acestuia chiar în timpul campaniei prezidențiale din 2025, Lasconi a criticat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de marți, ceea ce numește aroganța liderului de la Cotroceni.
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Actual edil al orașului Câmpulung Muscel a remarcat că funcția are o influență nefastă asupra fostului său coleg din USR. Mai precis, spune Elena Lasconi, Nicușor Dan a avut o abordare superioară la adresa tuturor românilor.
Fosta vedetă a Pro TV a ironizat și raportul despre anularea alegerilor, pe care președintele nu l-a mai prezentat așa cum promisese. „ Eram sigură că o să fie o minciună, a afirmat Lasconi în studioul Gândul.
„Am urmărit-o (n.r. – conferința de presă) tocmai din acest motiv că aveam semnale că ar fi dorit să comunice ceva despre un raport referitor la anularea alegerilor și eram sigură că o să fie o minciună. Eu voiam să știu în ce hal ar putea să prezinte niște dovesti clare despre anularea alegerilor. Adică m-am uitat așa ca la o comedie”.
Invitata a punctat că, deși s-a aflat în situații similare, fiind atacată de presă, nu a dat vreun jurnalist în judecată și nici nu i-a interzis accesul, ca în cazul Ovidiu Vanghele.
„Mie îmi place să mă uit la comedii, dar totuși a fost o comedie din aia neagră care a culminat cu reacția față de jurnalistul acela. Doamne fereste. Tu cine ești, mă? Ești tu șef de plantație? Trebuie să vină lumea la tine să îți pupe inelul? Măi, fratele meu, nu trebuie să-i placi pe jurnaliști și nici jurnalistii nu trebuie să-i placă pe politicieni. Dar atâta timp cât întrebările sunt pertinente… el era deranjat că nu știu ce-o fi spus acest jurnalist despre lumina Nicușor Dan. Păi mă, fraților, pe mine m-au terfelit și m-au făcut în toate felurile. Eu nici în coșmarurile mele n-am aflat lucruri despre mine câte am aflat în campania electorală. Nu am dat pe nimeni în judecată. Nu am scos pe nimeni afară din conferința de presă. Da, uneori răspunzi cu aceeași monedă, dar civilizat. Civilizat, dacă într-adevăr simți că ți se face…”
(…) Deci el și-a dat în petic. Oricum, toată conferința de presă a avut o notă de aroganță. Băi, prostilor, hai să vă zic eu aici. Am venit cu întrebările astea, vă dau răspunsurile astea. Voi îmi puneți întrebări, dar fii atent că dacă nu-mi place fața ta, așa cum a fost și la alegeri, nu? Că de aia s-au anulat. Dacă nu-mi place fața ta, eu dispun să nu te mai prezinți pe aici. Dar cine ești tu, mă? Cine ești tu? Că cel mult o să ai mandatul închis de 5 ani. Cel mult. Nu știu ce se poate întâmpla în continuare. Dar cine ești tu? Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă, fraților, că nu ești pe veci.