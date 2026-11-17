Fosta rivală a lui Nicușor Dan la funcția supremă în stat, Elena Lasconi, a desființat prestația președintelui la controversata conferință de presă maraton din 10 noiembrie. Recunoscută pentru afirmațiile dure la adresa acestuia chiar în timpul campaniei prezidențiale din 2025, Lasconi a criticat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de marți, ceea ce numește aroganța liderului de la Cotroceni.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Actual edil al orașului Câmpulung Muscel a remarcat că funcția are o influență nefastă asupra fostului său coleg din USR. Mai precis, spune Elena Lasconi, Nicușor Dan a avut o abordare superioară la adresa tuturor românilor.

Lasconi: A fost o comedie neagră

Fosta vedetă a Pro TV a ironizat și raportul despre anularea alegerilor, pe care președintele nu l-a mai prezentat așa cum promisese. „ Eram sigură că o să fie o minciună, a afirmat Lasconi în studioul Gândul.

„Am urmărit-o (n.r. – conferința de presă) tocmai din acest motiv că aveam semnale că ar fi dorit să comunice ceva despre un raport referitor la anularea alegerilor și eram sigură că o să fie o minciună. Eu voiam să știu în ce hal ar putea să prezinte niște dovesti clare despre anularea alegerilor. Adică m-am uitat așa ca la o comedie”.

„Nu am scos pe nimeni afară din conferința de presă ”

Invitata a punctat că, deși s-a aflat în situații similare, fiind atacată de presă, nu a dat vreun jurnalist în judecată și nici nu i-a interzis accesul, ca în cazul Ovidiu Vanghele.

„Mie îmi place să mă uit la comedii, dar totuși a fost o comedie din aia neagră care a culminat cu reacția față de jurnalistul acela. Doamne fereste. Tu cine ești, mă? Ești tu șef de plantație? Trebuie să vină lumea la tine să îți pupe inelul? Măi, fratele meu, nu trebuie să-i placi pe jurnaliști și nici jurnalistii nu trebuie să-i placă pe politicieni. Dar atâta timp cât întrebările sunt pertinente… el era deranjat că nu știu ce-o fi spus acest jurnalist despre lumina Nicușor Dan. Păi mă, fraților, pe mine m-au terfelit și m-au făcut în toate felurile. Eu nici în coșmarurile mele n-am aflat lucruri despre mine câte am aflat în campania electorală. Nu am dat pe nimeni în judecată. Nu am scos pe nimeni afară din conferința de presă. Da, uneori răspunzi cu aceeași monedă, dar civilizat. Civilizat, dacă într-adevăr simți că ți se face…”

„ Băi, prostilor, hai să vă zic eu aici ”