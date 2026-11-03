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Volodimir Zelenski a fost primit cu onoruri militare de Friedrich Merz, la Berlin. Cancelarul german promite ajutoare suplimentare Ucrainei pentru iarnă. De unde vin banii

Melania Agiu
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost primit, marți, cu onoruri militare de către cancelarul german Friedrich Merz, la sediul Cancelariei Federale din Berlin.

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Zelenski efectuează o vizită neanunțată în capitala Germaniei, care găzduiește marți și miercuri cea de-a 25-a ediție a Conferinței de Securitate de la Berlin.

Pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei a anunțat că a avut o „întâlnire foarte bună și plină de semnificație cu cancelarul Friedrich Merz“. Zelenski a precizat că l-a informat pe Friedrich Merz despre situația din Ucraina și de pe front. Potrivit liderului de la Kiev, va exista un pachet de sprijin de iarnă din partea Germaniei pentru Ucraina.

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„Am avut o întâlnire foarte bună și plină de semnificație cu cancelarul Friedrich Merz. Mulțumesc Germaniei și personal domnului cancelar, întregii echipe guvernamentale, tuturor germanilor pentru sprijinul semnificativ și extrem de important. De la primele zile ale războiului la scară largă, Ucraina se poate baza pe faptul că inimile germane nu sunt indiferente și că oferă un sprijin real pentru protejarea vieții. Sistemele de apărare antiaeriană cu care ne ajută Germania, sprijinul dumneavoastră pentru rezistența noastră, sprijinul pentru sectorul nostru energetic și, în general, pentru statul nostru – toate acestea demonstrează leadership și reflectă faptul că, fără Germania, poziția Europei ar fi cu mult mai slabă.

L-am informat pe Friedrich Merz despre situația din Ucraina și de pe front. În fiecare zi, rușii ne lansează atacuri asupra infrastructurii noastre energetice, asupra orașelor și satelor noastre. Este important că Germania, în acest moment, este alături de noi. Este dispusă să continue să ne sprijine. Am discutat cu Friedrich despre pachetele de sprijin și despre soluțiile necesare. Va exista un pachet de sprijin de iarnă din partea Germaniei. De asemenea, am discutat despre ajutorul suplimentar pentru apărare antiaeriană – asigurarea Ucrainei cu rachete PAC-2, PAC-3 și IRIS-T. Suntem, de asemenea, recunoscători Germaniei pentru sprijinul acordat flotei noastre de avioane F-16, ceea ce este esențial, în special, pentru protecția împotriva terorismului rusesc – împotriva dronelor „Shahed”. Am discutat despre un nou pachet de sprijin pentru avioanele noastre F-16.“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Vizita lui Zelenski la Berlin are loc înaintea unei noi runde de negocieri programate pentru săptămâna viitoare la Abu Dhabi între reprezentanții Ucrainei și ai Rusiei, cu Statele Unite în rol de mediator.

Merz promite ajutoare suplimentare Ucrainei pentru iarnă

Potrivit tagesschau, cancelarul german Friedrich Merz a promis ajutor suplimentar Ucrainei înainte de iarnă.

„Vom continua să oferim asistență până când acest război se va termina”, a declarat politicianul CDU după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin.

Conform informațiilor de la Agenția Germană de Presă (dpa), ajutorul suplimentar pentru iarnă este estimat să se ridice la 200 de milioane de euro, inclusiv 100 de milioane din bugetul Ministerului de Externe și 100 de milioane ca parte a politicii de dezvoltare. Merz a subliniat în repetate rânduri că Germania ajută Ucraina în propriul său interes. „Rezultatul acestui război va modela securitatea europeană pentru o lungă perioadă de timp”, a spus el.Cancelarul a mulțumit, de asemenea, companiilor germane pentru sprijinul acordat Ucrainei. Nicio companie nu a părăsit Ucraina de la începutul războiului.

Merz a făcut apel, de asemenea, la partenerii europeni să ofere asistență suplimentară Ucrainei.

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