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Fosta purtătoare de cuvant a lui Zelenski a fost pusă oficial sub acuzare pentru tradare, după aparițiile din presă. Interviul cu Tucker Carlson, în care Mendel l-a atacat pe Zelenski, este principalul cap de acuzare

Fosta purtătoare de cuvant a lui Zelenski a fost pusă oficial sub acuzare pentru tradare, după aparițiile din presă. Interviul cu Tucker Carlson, în care Mendel l-a atacat pe Zelenski, este principalul cap de acuzare
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Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost pusă oficial sub acuzare pentru trădare de stat și justificarea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut marți, 3 noiembrie, de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și de Parchetul General de la Kiev, potrivit Ukrainska Pravda. 

Potrivit sursei citate, procurorii ucraineni și anchetatorii SBU susțin că au strâns suficiente probe pentru a-i comunica oficial Iuliei Mendel suspiciunile de trădare de stat și de justificare a agresiunii armate ruse.

Anchetatorii afirmă că fosta purtătoare de cuvânt și-ar fi folosit notorietatea și experiența în comunicarea guvernamentală pentru a promova mesaje favorabile Moscovei, care ar fi urmărit discreditarea Ucrainei și diminuarea sprijinului internațional acordat Kievului.

Printre materialele analizate de anchetatori se numără declarațiile făcute de Mendel în presa internațională, în special în interviul acordat lui Tucker Carlson, dar și postările publicate pe rețelele sociale.

Iulia Mendel l-a atacat pe Zelenski

Pe 12 mai 2026, Gândul a prezentat pe larg interviul acordat de Iulia Mendel lui Tucker Carlson, în care fosta colaboratoare a președintelui ucrainean a lansat acuzații grave la adresa acestuia, descriindu-l drept o persoană lipsită de empatie și un obstacol în calea încheierii războiului.

„Nu am o vendetă personală, dar cred că el este unul dintre cele mai mari obstacole în calea păcii astăzi”, a declarat Mendel.

Fosta purtătoare de cuvânt a susținut, de asemenea, că Zelenski ar manipula opinia publică și că imaginea sa internațională ar fi diferită de comportamentul din spatele camerelor de filmat.

În același interviu, Mendel a afirmat că Ucraina s-ar afla în pragul dispariției și că prelungirea războiului ar avea consecințe dramatice pentru populația țării.

CITEȘTE AICI interviul prezentat de Gândul: Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski îl atacă dur pe liderul de la Kiev. „Este isteric și fără empatie. Un obstacol în calea păcii”

 Autoritățile ucrainene susțin că declarațiile sale au fost folosite de propaganda rusă

Potrivit procurorilor, afirmațiile fostei purtătoare de cuvânt au fost preluate și promovate de instituții media rusești, inclusiv de canale apropiate Kremlinului.

Expertizele efectuate în cadrul anchetei ar fi identificat în mesajele sale elemente de influență informațională considerate de autorități drept dăunătoare securității naționale a Ucrainei.

Anchetatorii susțin că declarațiile urmăreau să creeze, în rândul publicului internațional, percepția că Ucraina nu ar mai merita sprijin extern, iar conducerea de la Kiev ar reprezenta un obstacol în calea păcii.

SBU a precizat că Iulia Mendel este vizată de acuzații în baza articolului 111 din Codul penal ucrainean, referitor la trădarea de stat în condiții de lege marțială, și a articolului 436-2, privind justificarea sau negarea agresiunii militare ruse.

Iulia Mendel se află în prezent în afara Ucrainei, motiv pentru care notificarea oficială a suspiciunilor a fost făcută în absența sa. Autoritățile ucrainene au anunțat că demersurile pentru tragerea sa la răspundere continuă.

Mendel a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski între 2019 și 2021.

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