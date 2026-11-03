Anca Marinescu, RetuRO, la Gândul Euro Industry Summit: Este important să păstrăm dialogul între stat și mediul privat și să adaptăm politicile publice realităților din teren

Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager în cadrul RetuRO, a subliniat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry Summit, importanța colaborării dintre autorități și mediul de afaceri pentru implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

Pentru compania pe care o reprezintă, dialogul dintre sectorul public și cel privat este esențial atât pentru adaptarea politicilor publice la realitățile din teren, cât și pentru echilibrul dintre ambițiile de mediu și dezvoltarea sustenabilă a activității economice. Anca Marinescu spune că experiența Sistemului de Garanție-Returnare arată că dialogul constant cu decidenții și capacitatea actorilor de a se așeza la aceeași masă sunt elemente care pot face diferența între un proiect care rămâne pe hârtie și unul care funcționează.

„Tot ce s-a discutat astăzi cred că este perfect aliniat cu preocupările noastre de zi cu zi din cadrul RetuRO și cu experiența practică a funcționării sistemului”, spune Anca Marinescu, după dezbaterea din cadrul conferinței Euro Industry Summit 2026, organizată de Gândul.

La discuții au participat reprezentanți de la vârful administrației publice, decidenți din ministerele care gestionează investițiile europene și principalele sectoare economice, conducerea unor autorități de reglementare și instituții strategice, alături de lideri din mediul de afaceri.

Politicile publice trebuie să pornească de la realitățile din teren

„Este foarte important să discutăm între noi, mediul privat și stat, să păstrăm această legătură. La fel de important este și să încercăm să adaptăm politicile publice realităților din teren. În momentul în care scriem politici publice sau în momentul în care facem mici ajustări, să ne uităm la ceea ce se întâmplă real în implementarea acestora, să ne uităm la cifre, la date, la evoluții și la felul în care aceste politici publice pot fi îmbunătățite, pornind de la realitățile din teren”, a declarat reprezentanta RetuRO.

Analiza rezultatelor din implementarea Sistemului de Garanție-Returnare poate arăta ce funcționează și unde sunt necesare îmbunătățiri. În același timp, predictibilitatea și stabilitatea sunt esențiale pentru mediul de afaceri, pentru ca firmele să poată funcționa și să dezvolte sustenabil activități care sunt influențate de deciziile și reglementările stabilite la nivel administrativ.



Dezvoltarea pe termen lung trebuie susținută de obiective de mediu echilibrate

Anca Marinescu mai subliniază importanța echilibrului dintre obiectivele de performanță și capacitatea companiilor de a-și dezvolta activitatea pe termen lung. Ea a precizat că această provocare nu este specifică doar SGR, ci este o constantă care se regăsește în cele mai multe domenii de activitate. Companiile trebuie să atingă atât țintele prevăzute de reglementări, cât și obiectivele pe care și le stabilesc intern, fără ca presiunea acestora să afecteze stabilitatea și sustenabilitatea businessului.

„O altă lecție care este specifică Sistemului de Garanție-Returnare, dar care cu siguranță cred că se potrivește tuturor business-urilor, este alinierea între performanțele pe care ni le dorim, ambițiile unor ținte, atât cele impuse în reglementări, cât și cele pe care le impunem intern, în momentul în care desenăm business-ul, și o dezvoltare pe termen lung a activității. Trebuie să ne gândim cum facem cât mai bine, în așa fel încât să nu ne diminuăm ambițiile în ceea ce privește țintele, dar și să obținem stabilitate și creștere sustenabilă”, a explicat reprezentanta RetuRO.

România încearcă să recupereze decalajele în colectarea deșeurilor de ambalaje

În cazul Sistemului de Garanție-Returnare, atingerea obiectivelor ambițioase stabilite pentru 2026 presupune continuarea dezvoltării sistemului într-un cadru stabil și predictibil. Pentru ambalajele din plastic și metal, țintele naționale de returnare sunt de 90%, un nivel procentual comparabil cu cel prevăzut pentru 2029 de Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), pentru categoriile vizate. Anca Marinescu a subliniat că România recuperează rapid decalajele istorice în colectarea separată a deșeurilor de ambalaje.

„România, un stat care nu are o cultură a colectării în ceea ce privește deșeurile de ambalaje și, în general, a colectării separate, vine puternic din urmă și încearcă, într-un timp foarte scurt, să acopere tot acest decalaj”, a declarat ea.

În acest context, o întrebare importantă este dacă ritmul accelerat al schimbării poate fi susținut în condiții sănătoase pentru mediul de afaceri și pentru dezvoltarea pe termen lung a activității economice.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Evenimentul organizat de Gândul a generat o dezbatere interdisciplinară între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri privind prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile care sunt necesare în energie și infrastructură.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.