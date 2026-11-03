George Becali, derapaj verbal la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre cele opt mașini din declarația de avere. Deputatul a numit-o „impostoare” și „ordinară”

Deputatul independent George Becali a jignit în repetate rânduri o jurnalistă de la Context.ro, care l-a contactat pentru a obține explicații despre cele opt autoturisme înscrise în declarația sa de avere. Deranjat de întrebările primite, parlamentarul a refuzat să ofere clarificări și a lansat un șir de insulte la adresa reporterului, pe care a numit-o „impostoare”, „obraznică” și „ordinară”. Un episod asemănător s-a petrecut în martie 2010, când George Becali era europarlamentar. Atunci, finanțatorul de la FCSB a recurs la același limbaj la adresa altei jurnaliste, atunci când i-au fost solicitate explicații cu privire la o societate despre care acesta afirmase că îi aparține, dar care nu se regăsea în declarația sa de avere.

George Becali, deranjat de întrebările despre cele opt autoturisme

Incidentul s-a petrecut în timpul unei documentări realizate de Context.ro, privind averile parlamentarilor. Oana Manițiu, jurnalistă a publicației, l-a contactat telefonic pe George Becali pentru a afla din ce venituri au fost cumpărate cele opt autoturisme declarate de deputat: patru Mercedes, două Land Rover, un Bentley și un Martz.

În loc să ofere explicații, Becali i-a răspuns: „Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”.

Discuția a degenerat în momentul în care jurnalista l-a întrebat ce l-a determinat să intre în Parlament. Deputatul a contestat dreptul acesteia de a-l suna și i-a reproșat că a luat legătura cu el fără să îi ceară permisiunea.

„Păi cum îți permiți să dai telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?”, a întrebat Becali.

Deși jurnalista i-a explicat că reprezintă o instituție de presă și s-a oferit să îi trimită legitimația, parlamentarul a continuat atacurile.

„Ești impostoare și ești și obraznică. Cum îți permiți să dai telefon, dacă nu ți-am dat eu numărul, cum îți permiți să mă suni?”, a spus acesta.

Ulterior, Becali a continuat seria insultelor: „Măi, impostoareo, măi, nu îți e rușine? Cum să suni, mă, pe un om pe care nu-l cunoști? Nu ți-e rușine? Ordinaro care ești. Tu ești o ordinară!”.

Când jurnalista a încercat să afle unde îi poate transmite întrebările în mod oficial, deputatul a închis telefonul.

Publicația Context.ro a reacționat după incident și a condamnat atacurile verbale la adresa jurnalistei, precizând că aceasta încerca să obțină un punct de vedere în cadrul unei investigații de interes public. Reprezentanții publicației au precizat că documentarea vizează terenurile și averile parlamentarilor.

Nu este prima dată când Becali jignește o jurnalistă care îl întreabă despre declarația de avere

Un episod asemănător s-a petrecut în martie 2010, când George Becali era europarlamentar. Atunci, o jurnalistă de la publicația Ziua Veche l-a contactat pentru a-i solicita explicații despre societatea Leoser SA, despre care acesta afirmase că îi aparține, dar care nu figura în declarațiile sale de avere și de interese.

În loc să răspundă întrebărilor, Becali a recurs la injurii și expresii obscene.

„Ce ești tu, anchetatoare, ce ești procuroare?”, a întrebat-o acesta, înainte de a continua cu alte jigniri la adresa jurnalistei și a declarației de avere.