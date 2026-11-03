Consumul zilnic de avocado și mango poate îmbunătăți sănătatea vaselor de sânge și poate reduce tensiunea arterială, arată un nou studiu

Consumul zilnic de avocado și mango poate îmbunătăți sănătatea vaselor de sânge și poate reduce tensiunea arterială în doar opt săptămâni, fără a provoca creștere în greutate, potrivit unui nou studiu.

Consumul zilnic de avocado și o cană de mango poate oferi beneficii surprinzătoare pentru sănătatea inimii, potrivit unui nou studiu care a implicat adulți cu prediabet, scrie Science Daily.

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După doar opt săptămâni, participanții au experimentat îmbunătățiri semnificative ale funcției vaselor de sânge și ale tensiunii arteriale diastolice, în special în rândul bărbaților. Aceste beneficii au apărut fără creștere în greutate sau modificări ale aportului caloric, sugerând că această combinație bogată în nutrienți ar putea susține sănătatea cardiovasculară printr-o simplă ajustare a dietei.

Publicată în Journal of the American Heart Association, studiul sugerează că încorporarea acestor două fructe bogate în nutrienți în mesele zilnice poate contribui la susținerea sănătății cardiovasculare.

Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Illinois (Illinois Tech) au investigat efectele unei diete Avocado-Mango (AM) care a inclus un avocado Hass mediu și o cană de mango proaspăt în fiecare zi. Participanții au urmat acest plan alimentar timp de opt săptămâni, în timp ce un grup de comparație a consumat o dietă similară, în care fructele au fost înlocuite cu alimente pe bază de carbohidrați care conțineau calorii echivalente.

Mango și avocado îmbunătățesc funcția vaselor de sânge

Una dintre cele mai clare îmbunătățiri a implicat capacitatea vaselor de sânge de a se extinde pe măsură ce sângele curge prin ele. Această flexibilitate ajută la menținerea unei circulații sănătoase și este un indicator important al sănătății cardiovasculare.

Măsurătorile tensiunii arteriale au arătat, de asemenea, schimbări încurajatoare, în special în rândul participanților de sex masculin. Bărbații din grupul de control au înregistrat o creștere medie de 5 puncte (mmHg) a tensiunii arteriale centrale, în timp ce cei care au consumat avocado și mango au înregistrat o reducere de aproximativ 1,9 puncte.

Este important de menționat că îmbunătățirile cardiovasculare au avut loc fără modificări semnificative ale greutății corporale a participanților sau ale consumului total de calorii. Acest lucru sugerează că calitatea nutrițională a alimentelor consumate de oameni poate influența sănătatea inimii chiar și atunci când greutatea lor rămâne stabilă.

O simplă schimbare alimentară cu potențiale beneficii pentru inimă

Dincolo de îmbunătățirile funcției vaselor de sânge și ale tensiunii arteriale, participanții care au consumat mango și avocado au consumat mai multe fibre, vitamina C și grăsimi mononesaturate. Acești nutrienți sunt asociați cu bunăstarea cardiovasculară și pot ajuta la explicarea unora dintre beneficiile observate.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, îmbunătățiri ale anumitor indicatori ai sănătății rinichilor, inclusiv rata estimată de filtrare glomerulară (eGFR), o măsurătoare utilizată pentru a evalua cât de eficient filtrează rinichii deșeurile din sânge.

Nivelurile de colesterol, glicemia și markerii inflamației au rămas, în mare parte, neschimbate comparativ cu grupul de control.

În ansamblu, rezultatele sugerează că includerea regulată în dietă a unor fructe bogate în nutrienți ar putea reprezenta o modalitate practică de a susține sănătatea cardiovasculară, în special în cazul persoanelor cu prediabet, care se confruntă cu un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2 și afecțiuni cardiace.

De ce mango și avocado pot fi benefice pentru inimă

Deși mango și avocado au arome și profiluri nutriționale foarte diferite, ele furnizează nutrienți complementari care susțin diverse aspecte ale sănătății cardiovasculare și metabolice.

Mango conține fibre alimentare (2 g/porție, 7% din doza zilnică recomandată; o porție de mango înseamnă ¾ cană) și reprezintă o sursă excelentă de vitamina C (50% din doza zilnică recomandată). Vitamina C este un antioxidant care ajută la protejarea celulelor împotriva deteriorării, în timp ce fibrele contribuie la o digestie sănătoasă și pot ajuta la reglarea glicemiei, la gestionarea greutății corporale și la menținerea sănătății cardiovasculare.

Avocado oferă o altă combinație de nutrienți potențial benefici. Acesta conține fibre (3 g/porție, 11% din doza zilnică recomandată; o porție de avocado înseamnă 50 g, adică 1/3 dintr-un fruct de dimensiune medie), care joacă un rol în gestionarea colesterolului, a glicemiei și a greutății corporale.

De asemenea, avocado furnizează grăsimi nesaturate (6 g), care pot susține sănătatea inimii prin reducerea colesterolului LDL – adesea numit „colesterol rău” – atunci când înlocuiesc grăsimile mai puțin sănătoase din dietă. În plus, avocado conține potasiu (250 mg, 6% din doza zilnică recomandată), un mineral implicat în reglarea tensiunii arteriale.

Prin aportul de fibre, antioxidanți, grăsimi sănătoase și potasiu, mango și avocado oferă o modalitate simplă de a crește valoarea nutrițională a meselor zilnice. Cu toate acestea, studiul nu a stabilit dacă consumul celor două fructe împreună aduce beneficii mai mari decât consumul fiecăruia în parte.

Rezultate promițătoare, dar sunt necesare cercetări suplimentare

Studiul a prezentat mai multe puncte forte, printre care un control riguros al alimentației, utilizarea a două grupuri de comparație paralele și accentul pus pe fructele întregi, mai degrabă decât pe nutrienți izolați sau suplimente alimentare.

Cu toate acestea, cercetătorii au semnalat și unele limitări importante. Intervenția a durat doar opt săptămâni, astfel încât nu este clar dacă îmbunătățirile s-ar menține pe parcursul lunilor sau anilor. De asemenea, participanții au făcut parte dintr-un segment populațional relativ restrâns – adulți cu prediabet și supraponderabilitate sau obezitate – ceea ce înseamnă că rezultatele ar putea să nu fie valabile în aceeași măsură pentru persoane cu alte probleme de sănătate sau obiceiuri alimentare diferite.

Studiul a evaluat indicatori ai riscului cardiovascular, nu rezultate pe termen lung, cum ar fi apariția infarctului miocardic sau a accidentului vascular cerebral. Vor fi necesare studii mai ample și de mai lungă durată pentru a stabili dacă modificările observate se traduc prin reduceri durabile ale riscului de boli cardiovasculare.