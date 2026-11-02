Protestele de revoltă contra creșterii costului vieții și a deciziilor politice eronate se extind în aproape toată Europa. Criza instituțională din Polonia ar putea fi un moment al adevărului pentru lupta crâncenă dintre globaliștii de la vârful Uniunii Europene și curentul suveranist care ia amploare, a afirmat jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de luni.

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În viziunea cunoscutului publicist, criza poloneză arată indubitabil conflictul dramatic dintre ascensiunea suveraniștilor și determinatea curentului globalist de la Bruxelles de a-și păstra influența.

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„Minoritatea de pe puntea de sus a Titanicului e în stare de orice”

Ionuț Cristache: Lecția poloneză, dacă toți stăm și ne uităm la ei, care e lecția pe care ar trebui să o priceapă oricine?

Ion Cristoiu: Lecția poloneză este că ei, minoritatea asta, de pe puntea de sus a Titanicului, e în stare de orice. Cine pleacă, din mișcările suveraniste, de la premisa că altceva decât forța îi poate înlătura pe ăștia se înșală.

Globaliștii au renunțat la mijloacele democrației

Invitatul a mai observat că mișcarea de forță întreprinsă de premierul Poloniei mai trădează un fapt. Și anume că pro-europenii, deși se pretind „democrații perfecți”, sunt în stare să comită abuzuri pentru a nu pierde puterea.

Ionuț Cristache: Pentru că ei, la rândul lor, au dovedit că nu se lasă de la putere decât până abuz. La noi, cum au ținut de putere? Prin abuz, anulând alegerile. Acolo, cum a dorit (Donald) Tusk să-și împună oamenii? Prin abuz, așteptând că o lasă așa. În Franța, Macron, establishment-ul nu a făcut dosar penal lui Le Pen?

Ion Cristoiu: Lecția aceasta întâmplată în Polonia ne arată că multă vreme ei (n.r. – pro-europenii) și-au creat imaginea de democrați perfecți. Nu-i adevărat. Acum și în aceste condiții, lecția politică pe care trebuie să o tragi este că împotriva lor (n.r. – a suveraniștilor) trebuie să acționezi cu pumnul. Nu cu mijloacele democrației. Nu merge.